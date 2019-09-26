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Milletvekili Altınok, Aşkale'de

51 dakika önce

AK Parti Erzurum Milletvekili Eski İçişleri Bakanı Selami Altınok bir dizi ziyaret için Aşkale'yi ziyaret etti.

Milletvekili Altınok, Aşkale'de, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili Eski İçişleri Bakanı Selami Altınok bir dizi ziyaret için Aşkale'yi ziyaret etti.


İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, AK Parti ilçe Başkanı A. Kerim Polat ve meclis üyelerinin karşıladığı Milletvekili Selami Altınok, Belediye Sosyal Tesisleri'nde muhtarlar ile bir araya geldi.


Toplantıda muhtarlarla, ilgili oldukları mahalleler hakkında bilgiler alan Milletvekili Altınok, problem ve çözümler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası ilçede faaliyet gösteren Krom, Erçimsan Aşkale Çimento ve ABS Alçı fabrikalarını ziyaret ettiler. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
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