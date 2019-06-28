Son Dakika Haberleri: Milletvekili Altınok muhtarlarla bir araya geldi
Son Dakika Yaşam Haber

Milletvekili Altınok muhtarlarla bir araya geldi

1 saat önce

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok muhtarlarla bir araya geldi.

Milletvekili Altınok muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok muhtarlarla bir araya geldi.

İçişleri eski Bakanı ve Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altunok ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Oltu'da muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantı Kaymakamlık Toplum Merkezinde gerçekleştirildi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok 31 Mart Mahalli Seçimlerinde Oltu'yu kaybetmelerinden ötürü üzgün olduklarını, ancak bunun bir değerlendirmesini yaptıklarını da ifade etti. Ardından muhtarlara söz verildi.

Muhtarların talep ve şikayetlerini dinleyen Altınok, bilgiler aldı. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
Selami Altınok, AK Parti, Erzurum, Milletvekili, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili vekilden TRT'ye "Osman Öcalan" tepkisi: Mikrofon uzatamaz Binali Yıldırım: Çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir Ünlü iş adamının cenazesinde imam helallik isteyince tartışma çıktı! Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 19:24:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Altınok muhtarlarla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]