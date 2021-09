Milletvekili Altunyaldız: "Sonraki nesillerimize güzel bir gelecek bırakmanın arzusu ile yaşıyoruz" - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 2021 yılında da en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldıklarını belirterek, her zaman daha çok çalışarak Türkiye'yi müreffeh bir ülke konuma getirip sonraki nesillere güzel bir gelecek bırakmanın arzusu ile yaşadıklarını söyledi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Partisinin il binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Ziya Altunyaldız'a İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Çenesiz eşlik etti. Altunyaldız açıklamalarına başlamadan önce, Pençe Şimşek Operasyonu sırasında hain teröristlerce yapılan alçak saldırı sonucu Konyalı Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in şehit düştüğünü hatırlatarak, şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

2021 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerinin açıklandığını dile getiren Altunyaldız, "Salgının gölgesinde geçen 2020 yılında G-20 arasında Çin ile birlikte büyümeyi başaran tek ülke olmuştuk. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin çift basamaklı oranlarda küçüldüğü bu dönemde ekonomimizin büyümesi yadsınamaz bir başarı. Hamdolsun ki, salgının etkileri tüm dünyada halen hissedilirken, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, devlet ile millet birlikteliğinin gücüyle 2021 yılında da en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldık. 2021 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşen yüzde 21,7'lik büyüme oranımız, OECD ülkeleri arasında İngiltere'den sonra en yüksek büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. İkinci çeyrek büyüme bileşenlerimize baktığımızda güçlü büyümemizin aynı zamanda sürdürülebilir ve kapsayıcı olduğunu görüyoruz. Her sektörün büyümeye katkı verdiği ve hem yatırım hem ihracat tarafından büyümenin desteklendiği bir büyüme performansından bahsediyorum. Üretmenin tutkusu, üretimin gücüyle büyüyoruz. Sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yüzde 41 arttı ve son 14 ayda 13 defa artarak dünya ülkeleri arasında önemli bir başarı elde etti. Sanayimizin büyümemize katkısı son 23 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. İkinci çeyrekteki yüzde 21,7'lik büyüme oranımızın 7,5 puanını, diğer bir deyişle üçte birini, sanayi sektörümüz tek başına sırtlandı. Bununla birlikte, üçüncü çeyreğe ilişkin olarak sanayi ve özellikle de imalat sanayii sektörüne ilişkin öncü göstergeler de sektörde bu güçlü performansın devam edeceğini bize işaret ediyor" dedi.

"Ülkemiz, dış talebe cevap veren ihracatçılarımızın gücüyle birlikte büyümeye devam ediyor"

Tüm dünyada küresel ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemin ardından uluslararası ticarette ezberlerin bozulduğunu, tedarik zincirlerinin güncellenme ihtiyacının doğduğu bir dönemden geçtiklerini aktaran Altunyaldız, "Önce Covid-19'un etkileri, daha sonra da küresel iklim değişikliğiyle mücadelede yeşil dönüşüm sürecinin hayatımıza girmesiyle birlikte küresel ticaret de bu dönüşümden derinden etkileniyor. Hepimizin malumu; tüm dünyada çip krizi yaşanıyor. Konteyner tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor. Eskiden 2-3 bin dolar seviyelerinde maliyeti bulunan konteynerlere artık 12-13 bin dolar ile bile ulaşamıyorsunuz. Bütün bu dönüşüm sürecinde dahi ülkemiz, dış talebe cevap veren ihracatçılarımızın gücüyle birlikte büyümeye ve katma değer ortaya çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan Ağustos ayı dış ticaret verileri bize Ağustos ayı itibarıyla tarihimizin en yüksek ikinci aylık ihracatına ve en yüksek Ağustos ayı ihracatına ulaştığımızı gösteriyor. Ağustos ayında ihracatımız yüzde 52'lik artışla 19 milyar dolara yükseldi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda yıllık ihracatımızda da 200 milyar dolar eşiğini aşarak dış ticarette yeni bir faza geçmiştik. Ağustos ayı itibarıyla yıllık ihracatımız da 207,5 milyar dolara yükseldi. Şimdi 200 milyar dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olma vakti. İnanıyorum ki açıklanan orta vadeli programda yer alan yılsonu itibarıyla 211 milyar dolarlık hedefimizi de yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

Konya'nın ihracatının da Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 65 artışla 258 milyon dolar olduğunu kaydeden Altunyaldız, "Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 46,5 artışla 1,9 milyar dolara yükseldi. 2020 yılında toplam ihracatı 2 milyar 185 milyon dolardı. Eylül ayı itibarıyla 2020 yılının yıllık ihracatını geçeceğimiz öngörülüyor. Sektörel performansa baktığımızda, Ocak-Ağustos döneminde savunma sanayii dikkat çekiyor. Savunma sanayiinde Ocak-Ağustos ihracatı geçen seneye göre yüzde 200 artmış durumda. Demir ve demir dışı metaller, yaş meyve sebze, tekstil ve hammaddeleri, otomotiv endüstrisi gibi faaliyet kolları da Ocak-Ağustos döneminde Konya'da hızlı ihracat artışı yaşanan sektörler olarak öne çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

"Ülkemizin savunma sanayi üssü olması yolunda gece gündüz demeden çalışıyoruz"

AK Parti hükümetlerinin göreve geldiği günden bu yana ülkenin sahip olduğu, elde ettiği kazanımları görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Altunyaldız, "Geçmişte yüzde 80-90 oranında dışa bağımlı savunma sanayii sektörümüz bugün, diğer ülkelerin bizden tasarımlarımızı, üretim desenlerimizi örnek alan, ihracatçı bir konuma ulaştı. Çok şükür, bugün kendi sistemlerini tasarlayan, üreten hatta ihraç eden ülke konumuna geldik. İHA'larımızın ve SİHA'larımızın başarıları ortada, şu an birçok ülke bizden bunları alabilmek için sırada bekliyor. Geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)'nın teslimiyet töreni yapıldı. Ancak bunlar bizim için yetmez, bu yatırımlarımız durmaksızın devam edecek. Ülkemizin savunma sanayi üssü olması yolunda gece gündüz demeden çalışıyoruz ve hedeflerimize ulaşmadan asla durmayı düşünmüyoruz. Ona keza, yerli otomobilimiz TOGG 2022 yılının sonlarında seri üretime geçecek. Sadece 3 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük bir yol kat ederek milli arabamız için artık geri sayımı başlatmış durumdayız. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliği ile ülke olarak nereden nereye geldiğimizi saymaya vaktimiz yetmeyecektir. Ancak biz bu ülkenin sevdalılarıyız, bu yüzden yapılacak iş de verilecek hizmet de bitmez. Her zaman daha çok çalışarak ülkemizi müreffeh bir ülke konuma getirip sonraki nesillerimize güzel bir gelecek bırakmanın arzusu ile yaşıyoruz. Ülkemiz 2020 ve 2021 yıllarında maalesef salgın ve birçok doğal afetle karşılaşmıştır. Ama şükürler olsun ki ülkemiz bu belaları en hafif şekilde atlatmış ve atlatma çabalarına devam etmektedir. Hemşehrimiz, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın korona virüsün başlangıcından günümüze kadar ne kadar büyük fedakarlıklarla çalıştığını hep birlikte biliyoruz. Hemşehrimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un sel ve deprem gibi afetlerden sonra şehirleri yeniden kazanmak için nasıl çalıştığını hep birlikte biliyoruz. Söylemek istediğim şu ki, cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz her alanda işlerini en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyor. Biz de Konyalılar olarak başta bakanlarımız olmak üzere, milletvekilleri olarak üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapmanın çabası içerisindeyiz" dedi.

"Şehrimiz dünyada savunma sanayiinin önemli merkezlerinden birisi olacak"

Konya'nın model yatırımlarla bölgede ve tüm ülkede örnek teşkil ettiğini anlatan Altunyaldız, "Bildiğiniz gibi, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası 17 Aralık 2020 tarihinde seri üretimine başlamıştı. ASELSAN Konya Fabrikası sahip olduğu yetenek, kabiliyet ve nitelikli işgücü açısından, ulusal ve uluslararası arenada örnek teşkil eden yatırımlardan birisi. ASELSAN Konya, aynı zamanda nitelikli personel istihdamıyla da öne çıkıyor. Savunma sanayiinde şehrimizi önemli bir konuma eriştirecek olan bu yatırımın inşallah 800'ü mühendis olmak üzere bin 200'ün üzerinde çalışanı olacak. AR-GE, tasarım ve inovasyon çalışmalarının yoğun olarak gerçekleştirildiği fabrika, sadece ülkemizin ihtiyacı olan silah ve silah sistemlerinin tasarım, üretim, pazarlamasını değil, tüm dost ve kardeş ülkeler için de ihtiyaç olabilecek ürünlerin üretilmesi açısından da önem arz ediyor. Bir diğer önemli yatırımımız ise Türkiye Silah Test Merkezi. Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz dönemde Konya ziyaretindeki direktif ve müjdeleri arasında yer alan Türkiye Silah Test Merkezi ile İtalya'dan sonra ikinci sırada yer aldığımız ateşli silahlar ihracatının yanı sıra bu silahların tescil ve test süreçlerinde de dünyanın önde gelen merkezlerinden birisi olacağız. Savunma sanayii sektörünün ortaya çıkardığı katma değer hepimizin malumu. Uluslararası kabul gören bir test ve tescil laboratuvarıyla şehrimiz dünyada savunma sanayiinin önemli merkezlerinden birisi olacak" ifadelerini kullandı.

"Yerli ve yenilenebilir teknolojilerin yoğunluğunu artırmayı hedefliyoruz"

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele süreciyle birlikte ortaya çıkan unsurların başında yenilenebilir enerji konusu geldiğini belirten Altunyaldız, "Doğa o kadar büyük bir alarm veriyor ki, doğayla iyi ilişkiler geliştirme, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomi inşa etme, kalkınma dinamiklerini doğal kaynakları da önemseyerek geliştirme ihtiyacı hiç bu kadar açık ve acil olmamıştı. Sanayileşmeyle birlikte son iki yüzyılda yeryüzünde karbondioksit miktarı hızla arttı. Artık her yıl 1,5 trilyondan fazla buzul eriyor. Doğal afetlerin sayısı son 50 yıla kıyasla 5 kat arttı. Gezegenimiz bu denli olumsuzluklarla mücadele ederken sürdürülebilir ve temiz enerji üretimi ise büyük önem arz ediyor. Ülkemizin yenilenebilir enerji alanında özellikle son yıllarda yapmış olduğu atılımın en güzel göstergelerinden birisi de şehrimizde, Karapınar'da yapılan Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali. Karapınar tam olarak bittiğinde ise dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali olacak. Önümüzdeki süreçte 'Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir' hedefi doğrultusunda özellikle rüzgar ve güneş potansiyelimizin daha çok kullanılmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu kapsamda, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu olarak önümüzdeki yasama döneminde bakanlıklarımızın, kamu kurumlarımızın, özel sektörün ve tüm paydaşların katkısıyla bu alanda ülkemizin konumunu güçlendirmeyi, yerli ve yenilenebilir teknolojilerin yoğunluğunu artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Konya'ya ulaşım ve altyapı çalışmalarının da son sürat devam ettiğini söyleyen Altunyaldız, "Konya Çevre Yolu'nun büyük bir çoğunluğu bitti. Karayollarımız, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımız büyük bir özveri ile kıymetli vatandaşlarımızın daha rahat bir ulaşıma erişebilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Diğer yandan Konya Organize Sanayisi 6. Kısım Genişleme Bölgesi çalışmaları hızla devam ediyor. Buradan yeni iş imkanları ve yeni şirketler çıkarıp Konya halkımıza istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu yatırımlarımızın devamlarının geleceğini buradan söyleyebilirim" diye konuştu.