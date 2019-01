Milletvekili Annenin Terör Kurbanı Oğluna Hasreti Dinmiyor

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın, PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'da 3 Ocak 2008'de bir dershane önünde gerçekleştirdiği, 6'sı öğrenci 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda yitirdiği evladı Eren Şahin için duyduğu acı dinmedi.

NURTEN ASLAN - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın, PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'da 3 Ocak 2008'de bir dershane önünde gerçekleştirdiği, 6'sı öğrenci 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda yitirdiği evladı Eren Şahin için duyduğu acı dinmedi.



Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'da 11 yıl önce merkez Yenişehir ilçesinde bir dershane önünde askeri servis aracının geçişi sırasında düzenlediği bombalı saldırının her yıl dönümünde, hayatını kaybedenlerin yakınları ile saldırıdan yaralı kurtulanların acısı tazeleniyor.



Saldırıda üniversite sınavına hazırlanan tek evladı 17 yaşındaki Eren Şahin'i şehit veren Milletvekili Oya Eronat da aradan geçen zamana rağmen bu acıyı derinden yaşıyor.



Başka ailelerin benzer acılar yaşamaması için siyasete atılan Eronat, teröre karşı mücadeleyi bu kulvarda sürdürüyor.



"Evlat kaybedince canınız çok yanıyor"



Sözlerine, "Evlat kaybedince canınız çok yanıyor." diyerek başlayan Eronat, yaşadığı süreci AA muhabirine anlattı.



Terör saldırısında oğlunu şehit verdikten sonra birkaç ay ne yapacağını şaşırdığını belirten Eronat, "Ağıt yakarak oturacak karakterde bir insan değildim. Bir şeyler yapmalıydım. Silah alıp dağa çıkacak halim de yoktu. Ben de çareyi siyasette buldum." dedi.



Eronat, gerçekleri insanlara anlatmak istediğini dile getirerek, evlat kaybetmenin ne olduğunu, terör örgütünün insanları nasıl etkilediğini, hayatları nasıl mahvettiğini anlatmak istediğini söyledi.



"Nasıl çare ve çözüm bulabiliriz, çocukları nasıl koruyabiliriz diyerek yola çıktım. Hiç pişman değilim. İyi şeyler yapmak istedim." ifadelerini kullanan Eronat, bütün çocukların yaşaması için mücadele verdiğini, bu mücadeleyi sürdürdüğünü aktardı.



Eronat, bir dönem AK Parti Genel Merkezinde şehit yakınları ve gazilerle ilgilenen bir birim olan sosyal politikalar başkan yardımcılığı görevini yürüttüğünü hatırlatarak, Türkiye'deki bütün şehit yakınları ve gazilerin kendisini aradığını, onların sorunlarıyla ilgilendiğini bildirdi.



Çözülen her sorunun kendisini manevi olarak çok rahatlattığını ifade eden Eronat, "Bunların dışında evladı dağda olan ailelerden de gelen telefonlar oldu. PKK'ya yardım ve yataklıktan cezaevinde yatan insanlardan gelen mektuplar oldu. Onlara da çare bulmaya çalıştım. Çünkü insanlar pişman olmuşsa şans vermekte fayda var. Onları kazanmak lazım." diye konuştu.



Mecliste İnsan Hakları Komisyonunda görev aldığını, yaptığı her çalışmanın kendisini rahatlattığını anlatan Eronat, ülkenin rahatlaması, çocukların yaşaması ve Diyarbakır'ın huzur bulmasını istediğini dile getirdi.



Terörün bitme noktasına gelmesiyle bu yıl Diyarbakır'a 500 bin turistin geldiğini vurgulayan Eronat, Diyarbakır'ın çok önemli bir şehir olduğunu, insanların birbirine sevgiyle yaklaşması gerektiğini, bunun da huzurla, ekmekle, iş ve aşla sağlanacağını belirtti.



Eronat, terör algısının Diyarbakır'dan gitmesi gerektiğine işaret etti.



"Bu ızdırap hiç ihtiyarlamaz"



Terörün bitme aşamasına gelmesiyle yavaş yavaş huzura erdiklerini aktaran Eronat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her zaman söylüyorum, evlat kaybeden anneler her sabah aynı acıyla uyanır. Bu ızdırap hiç ihtiyarlamaz. Aradan geçen zaman özleminizi artıyor. Zaman her şeyin ilacı değil, zaman geçtikçe özlem artıyor, özlem duygunuz daha bir çekilmez hale geliyor. Bu duyguları iyi şeyler yaparak bastırmaya çalışıyoruz. Şehitler şefaatçidir derler. Bari çok iyilik yapayım da günahım az olsun, bari şefaat ederken, Allah'tan izin alırken oğlum rahat etsin düşüncesiyle iyi şeyler yapmaya çalışıyorum."



"Hepsi çocuktu"



Diyarbakır için şehit çocukları ve şehitler için çalıştığına dikkati çeken Eronat, "Benim oğlumun cebinde molotofkokteyli yoktu, sadece fizik ve matematik formüllerinin yazılı olduğu kağıtlar vardı. Benim oğlumun kimseye bir zararı yoktu, iyi bir çocuktu. Onunla şehit olan 6 çocuk da iyi çocuklardı. Hepsi çocuktu. Çocukların dağa çıkmasını engellemek için mücadele veriyorum." şeklinde konuştu.



"Başkalarının çocuklarının kanı üzerinden siyaset yapmak kolay"



Eronat, terör örgütü tarafından çocukların kandırıldığını, bir ay önce ziyaret ettiği bir ailenin 16 yaşındaki oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü öğrendiğini belirtti.



Kandırılan çocuğun, ailesine telefon açtığını dile getiren Eronat, şunları kaydetti:



"Çocuk, 'Anne beni kurtar, ben pişmanım' diyor. Orada telefonu alan sözde 'komutan' anneye diyor ki 'Oğlunu aldık, bir daha arama.' Annenin, 'O benim tek oğlum' demesi üzerine, 'Olsun bir taneler daha tatlıdır' diyebilecek kadar gözleri kararmış. Hiçbir anne çocuğu dağa gitsin istemez çünkü dağın sonunun ölüm olduğunu bilir. Başkalarının çocuklarının kanı üzerinden siyaset yapmak çok kolay. Bizim bunu engellememiz gerekiyor. Bu çocukları kandırıp, dağa götürmekten başka ne yapıyor, bu ailelere ne verebiliyorlar? Bu insanların kucaklarından niye çocuklarını alıyorlar? Bunun mücadelesini veriyorum, vermeye de devam edeceğim."

