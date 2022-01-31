"Milletvekili aracı" dedi ama cezadan kurtulamadı - Son Dakika

- "Milletvekili aracı" dedi ama cezadan kurtulamadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki minibüste 'çakar' diye adlandırılan ışık donanımı bulunduran araç sahibine ceza kesildi.

Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde park halinde duran 34 BCL 478 plakalı minibüste çakar olduğunu fark eden izinli polis memuru meslektaşlarına bilgi verdi. Kısa sürede minibüsün yanına gelen ekipler araç sahibine ulaştı. Aracının başına gelmesi istenen sürücü minibüsün milletvekiline ait olduğunu iddia ederek şehir dışında olduğunu ifade etti. Polis ekiplerinin aracın milletvekiline ait olduğuna dair istediği belgeyi ibraz edemeyen araç sahibi ve sürücüsüne toplamda 3 bin 823 TL para cezası kesti. Polis ekipleri ayrıca minibüsteki çakarları da söktü.