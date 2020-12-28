Milletvekili Arslan'dan iki engelliye akülü araç desteği - Son Dakika

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kağızman ilçesinde iki engelli vatandaşa akülü araç hediye etti.

Arslan'ın hediyeleri AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Nuri Turan ve yönetimi tarafından engelli vatandaşların evleri ziyaret edilerek teslim edildi.

AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Turan, Ahmet Arslan'ın engellilerin her zaman yanında olduğunu ifade ederek, "İlçemizde birçok engelliye yardım eli uzatan bakanımız bugün yine engelli kardeşlerimize engelli aracı temin etti. Kağızman ilçemize bağlı Böcüklü köyünde bulunan kardeşimize ihtiyaç duyduğu aracı vakit kaybetmeden ulaştırdık." dedi.

Kağızman'ın her tarafına hizmet götürüldüğünü anlatan Turan, "Ne mutlu bizlere ki sayın bakanımız sayesinde böyle bir hayra vesile olmuş bulunduk. Tüm hayatı boyunca engelli vatandaşlarımızın sorunlarıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin ilgilenen Ahmet Arslan'a şahsım, ilçe teşkilatımız ve Kağızman halkı adına teşekkür ederim." diye konuştu.