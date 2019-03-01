Son Dakika Haberleri: Milletvekili Arslan Gölbaşı'nda Seçim Çalışmalarına Katıldı

Milletvekili Arslan Gölbaşı'nda Seçim Çalışmalarına Katıldı

1 saat önce

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karagedik Mahallesi'nde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı, esnafı ziyaret etti.

Milletvekili Arslan Gölbaşı'nda Seçim Çalışmalarına Katıldı, System.String[]
AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karagedik Mahallesi'nde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı, esnafı ziyaret etti.

Açılışa Arslan ile Cumhur İttifakı Gölbaşı MHP Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatı mensupları da katıldı.

Arslan burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin beka meselesi olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye, 31 Mart'ta önemli bir mahalli seçimler yaşayacak. Bu seçimler, ülkemizde sistem tartışmaları yapılmaması adına çok önemli. Bu nedenle Cumhur İttifakının başarısı için bugün AK Parti ve MHP teşkilatları olarak el ele, omuz omuza çalışıyoruz. Ülkemizin yeni krizler yaşamasının önlenmesi hepimizin ortak dileğidir. Geçmişte yaşanan krizlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Lideri Devlet Bahçeli, iktidarımız ne zaman sıkıntıya düşse hep yanımızda olmuştur. Başörtüsü meselesinin ortadan kaldırılmasından 15 Temmuz hain FETÖ darbesinin bertaraf edilmesine kadar birçok krizde destek vererek Türkiye'nin önünü açmıştır."

Konuşmanın ardından merkezin açılışı yapıldı, Arslan ve Ramazan Şimşek esnafı ziyaret etti.

Arslan, daha sonra Kars Ardahan Iğdır (KAI) Dernekler Federasyonunu da ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:30 Kaynak: AA

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