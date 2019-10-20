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Son Dakika Güncel Milletvekili Arslan Türkiye'nin en uzak köylerinden seslendi

Milletvekili Arslan Türkiye'nin en uzak köylerinden seslendi

26 dakika önce

65. Hükümet Ulaştırma Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve AK Parti Kars Milletvekili Prof.Dr. Yunus Kılıç, Kars'ın köylerine yapılan yatırımları yerinde incelediler.

Milletvekili Arslan Türkiye'nin en uzak köylerinden seslendi, System.String[]

65. Hükümet Ulaştırma Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve AK Parti Kars Milletvekili Prof.Dr. Yunus Kılıç, Kars'ın köylerine yapılan yatırımları yerinde incelediler.


Kars merkeze bağlı Çakmak Köyü vatandaşları AK Parti milletvekillerini köyün girişinde karşılayarak sevinçlerini dile getirdiler. Burada konuşan Ahmet Arslan, "Çakmak köyümüze geçen yıl kilit ve parke taşı yapılmıştı. Bu yılda söz vermiştik yollarını sıcak asfalt ile yaptık, ayrıca 150 tonluk su deposu ve irsaliye hattını yaptık, vatandaşımız yetmez dedi oldukça geniş 1 adet taziye evi yaptık, durmadık sulama suyu eksik dedi vatandaşımız 5 bin metre sulama suyu kanalı yaptık. Bakın bu saydığım hizmetler bırakın köyleri geçmişte ilçe merkezlerine bile yapılması imkansızdı. Şimdi saymakta zorlandığımız milyonluk bu yatırımlar artık köylerimize dahi yapılıyor" dedi.


Daha sonra AK Parti heyeti Arpaçay Gülyüzü köyünde yapımı tamamlanan 9 km sıcak asfalt yolun açılışına katıldılar. Burada köylülerle aynı sofrada buluşan AK Parti Milletvekillerine köy halkı çamurdan, tozdan kurdurdukları için teşekkür ettiler. Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç burada yaptıkları konuşmalarda, "Burası ülkemizin nerdeyse en uzak köyü. Buradan sonrası başka ülkenin sınırları şükürler olsun. AK Parti iktidarı ile bir uçtan bir uca köylerimize bile bu hizmetleri getirme imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımızın desteği ve gücü ile hizmet gitmeyen yer bırakmayacağız. Sizlere düşen ise birlik olup kardeş olmak ve ülkemize sahip çıkmaktır çünkü başka Türkiye yok" dediler. - KARS

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Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:57 Kaynak: İHA
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