Milletvekili Arvas, ABD Başkanı Trump'ı Van Zeve Şehitliğini görmeye davet etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Arvas, ABD Başkanı Trump'ı Van Zeve Şehitliğini görmeye davet etti - Son Dakika

Milletvekili Arvas, ABD Başkanı Trump'ı Van Zeve Şehitliğini görmeye davet etti

6 saat önce

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ABD Başkanı Donald Trump'ı Van Zeve Şehitliğini görmeye davet etti.

Milletvekili Arvas, ABD Başkanı Trump'ı Van Zeve Şehitliğini görmeye davet etti, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ABD Başkanı Donald Trump'ı Van Zeve Şehitliğini görmeye davet etti.


TBMM bütçe görüşmeleri devam ederken Ak Parti Grubu adına konuşan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ABD Kongresi'nin üst kanadı Senatonun Ermeni Soykırım yasa tasarısını onaylamasına tepki göstererek kınadı. TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada 1915'te yaşananların soykırım olarak kabul edilemeyeciğini belirten Arvas, ABD Başkanı ve Senato üyelerini Van'a davet ederek, Ermeni mezaliminin yaşandığı Zeve Şehitliğini görmelerini istedi. Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi geçen ay 1915'te yaşananları soykırımı olarak tanıyan bir yasayı kabul edildiği sözlerine ekleyen Arvas, kongrenin diğer bir kanadı olan senatoda sözde soykırım tasarısını kabul ederek onayladığı belirtti. Türkiye çarpık tarihi anlayışın küçük siyasi hesaplara alet edildiğini belirten Arvas, kararın hiçbir hukuki ve geçerliliğinin olmadığını belirterek tepki gösterdi. Tarihi gerçeklerle yüzleşmek istemeyen emperyalist ülkelerin gerçeklerden korktuğunu ifade eden Arvas, ABD Başkanı Donald Trump ve Senato üyelerini yüzleşmek için Van'a davet ettiğini söyledi. Ermeni çetelerinin, Rusya ve diğer devletlerden aldıkları ve Osmanlı'dan çaldıkları silahları kullanarak cephe gerisinde kalan savunmasız Müslüman halkı öldürdüğünü ifade eden Arvas, katliamların en yoğun yaşandığı merkezlerden birinin Van olduğunu söyledi. Arvas, "Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Ermeni çetelerinin Van'da katlettiği 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan Zeve Şehitliği mezalimin en büyük kanıtıdır. Sadece Van değil Anadolu'nun birçok yerinde özellikle Bitlis, Erzurum, Erzincan, Iğdır ve Sivas gibi kentlerde de Ermenilerin katliamlar yaptığına dair kanıtlar vardır" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:56 Kaynak: İHA
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