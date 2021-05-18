Milletvekili Arvas, Bahçesaray ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Milletvekili Arvas, Bahçesaray ilçesini ziyaret etti

18.05.2021 15:48
Milletvekili Arvas, Bahçesaray ilçesini ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 17 günlük kapanma ve bayram sonrası ilçe ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 17 günlük kapanma ve bayram sonrası ilçe ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti.

Halkın içinden, halktan biri olan Milletvekili Arvas, seçildiği günden itibaren sahada etkinliğini arttırarak sürdürüyor. Daha önce siyasi deneyimi ve teşkilat geçmişi olan Arvas, belirli periyotlarla her ilçeyi ayrı ayrı ziyaret ederek teşkilat, belediye ve kaymakamlarla istişare toplantıları yapıyor.

İlçe ziyaretleri kapsamında Bahçesaraylılarla buluşan Milletvekili Arvas, program kapsamında Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, Belediye Başkanı Mekki Arvas ve İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'yı ziyaret etti. Teşkilat ziyaretinde kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve yönetimleri ile de bir araya gelen Arvas, yapılan çalışmalar ve güncel konular hakkında kendileri ile fikir alışverişinde bulundu.

Bahçesaray Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri ile de toplantı yapan Milletvekili Arvas, belediyenin yatırım programı, projeleri ve yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı. Pandemi sürecinde AK Parti belediyelerinin başarılı işler yaparak vatandaşı yalnız bırakmadığını belirten Arvas, salgın döneminde yaşanan olumsuzluklar ve sebep olduğu sıkıntılar ile belediye hizmetlerinin yeni bir boyut kazandığını kaydetti. AK Parti'nin ortaya koyduğu gönül belediyeciliğinin bu süreçte daha da önem kazandığını ifade eden Milletvekili Arvas, belediye başkanı ve ilçe başkanı ile birlikte esnafı ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Salgın sürecinde en çok etkilenen kesimin esnaf olduğunu vurgulayan Arvas, inşallah bu sıkıntılı günlerin yakın zamanda geride kalacağını, hayatın normale döneceğini söyledi. Hükümetin bu süreçte esnafı yalnız bırakmadığını anlatan Milletvekili Arvas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bugüne kadar merkezi bütçeden birçok sektöre ve özellikle esnafa çeşitli destekler ve hibeler verildiğini belirtti. Arvas, "Yeni açıklanan paket ile birlikte düğün salonu, kahvehane, kantin ve internet kafe gibi işletmelere 5 bin TL hibe verilecek, aynı şekilde tamirat, kaporta, hırdavatçılar, müzisyenler, oyuncak, kozmetik, çilingir, ayakkabıcılar, tuhafiye, tekstil, lokanta, terzi, berber ve pazarcılara 3 bin lira ödeme yapılarak destek olunacaktır. Süreç devam ettikçe de devletimiz ve hükümetimiz yeni paketlerle desteklerine devam edecektir" dedi.

Beraberindeki heyetle Doğanyayla (Arvas) Mahallesi'ni ziyaret eden Van Milletvekili Abdulahat Arvas, burada kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. - VAN

Milletvekili Arvas, Bahçesaray ilçesini ziyaret etti
Milletvekili Arvas, Bahçesaray ilçesini ziyaret etti
Milletvekili Arvas, Bahçesaray ilçesini ziyaret etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Arvas, Bahçesaray ilçesini ziyaret etti - Son Dakika


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