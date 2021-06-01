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Milletvekili Arvas Başkale'de - Son Dakika

Milletvekili Arvas Başkale'de

01.06.2021 08:48
Milletvekili Arvas Başkale'de, System.String[]

AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, ilçe programları kapsamında Başkale'de bir dizi temaslarda bulundu.

AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, ilçe programları kapsamında Başkale'de bir dizi temaslarda bulundu.

Başkale İlçe Başkanı Muğdat Saruhan ile Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ı ziyaret eden Milletvekili Arvas, parti çalışmaları ve ilçedeki yatırımlar hakkında ilgililerden bilgi aldı. İlçe teşkilat ziyaretinde AK Parti İlçe Yönetimi, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ile bir araya Arvas, yapılan değerlendirme toplantısında ilçedeki teşkilat faaliyetleri hakkında bilgi alarak, hükümetin çalışmaları hakkında partilileri bilgilendirdi. Milletvekili Arvas, salgın sürecinde olumsuz etkilenen ekonomiden ve gelir kaybı yaşayan vatandaşların durumundan nemalanarak siyasi rant devşirme çabası içine giren muhalefeti eleştirdi. Arvas, "Bir dönem kaset ile ana muhalefet partisini dizayn eden üst akıl, şimdilerde benzer yöntemlerle iktidar partisini dizayn edeceğini zannediyor. Bugüne kadar içeriden ve dışarıdan her yolu deneyen şer odakları Recep Tayyip Erdoğan'ı deviremediler. Onlar tuzak kurdukça milletimiz onları rezil ve sefil etti. Milletimizin sahip çıktığı, teveccüh gösterdiği AK Parti'nin yolu sevginin, kardeşliğin, kucaklamanın, birleştirmenin yoludur. Reformun, kalkınmanın ve hizmetin adıdır. Biz bu değerler etrafında kenetlendikçe hiçbir güç partimizi ve liderimizi yenemeyecektir. Başkale kadim kültürü, zengin tarihi ve kadirşinas insanıyla hayranlık uyandıran bir coğrafyadır. 20. yüzyıla damgasını vuran büyük alim ve mutasavvıf Abdulhakim Arvasi Hazretlerinin memleketidir. Anadolu'nun manevi mimarlarından Abdulhakim Arvasi, 1882 yılında burada büyük bir kütüphane ve medrese inşa ederek ilim yolunda büyük hizmetler yapmıştır. Bu toprakların manevi ruhunu, daha nice alim ve ulemalar sayesinde yaşadığımız coğrafyanın mayası sağlamdır. Bizler bugün hep birlikte bu ruha sahip çıkarak, onların aydınlık yolundan giderek, milli ve manevi değerlerimize sımsıkı sarılacak, geleceğimize sahip çıkacağız" dedi.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ı makamında ziyaret eden Arvas, Şubat 2020 tarihinde meydana gelen deprem ve pandemi sürecinde yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı kendisini tebrik etti. İlçenin genel durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulunan ikili, yapılan görüşmede hükümetin ve belediye marifetiyle yapılan yatırımlar ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Depremde etkilenen mahallerde yapılacak afet konutları ile Gençlik ve Spor Bakanlığının finanse ettiği, Başkale Belediyesi tarafından yapılacak 250 kişilik spor salonu, gençlik merkezi ve 5 adet halı sahanın çalışmaları hakkında bilgi alan Arvas, söz konusu yatırımların ve tarafına iletilen bütün konuların takipçisi olacağını kaydetti.

Görüşme sonrası belediye tarafından hizmete açılmış olan olimpik yüzme havuzu ve çocuk akademisinde incelemelerde bulunan Milletvekili Arvas, 3 bin 200 metrekarelik bir alanda oluşturulan kompleks içinde bulunan 25 metre ve 6 kulvardan oluşan yarı olimpik havuz, çocuk havuzu, 156 kişilik tribün, sauna, fitness gibi sportif faaliyetlerin yapılabildiği modern tesisi çok beğendiğini ifade ederek, planlanan diğer yatırmaların tamamlanması ile birlikte Başkale'nin çehresinin değişeceğini söyledi.

Başkale'de esnafı da ziyaret eden Milletvekili Arvas, işletme sahipleri ile hasbihal ederek görüş ve önerilerini dinledi. Korona virüsün etkileri, alınan önlemler ve yapılan desteklemeler hakkında bilgi veren Arvas, milletçe yakın zamanda bunun üstesinden geleceklerini söyledi. Devlet, millet dayanışması içinde bugüne kadar 661 milyarlık kaynak kullanıldığı bilgisini paylaşan Milletvekili Arvas, salgından etkilenen yaklaşık 1,5 milyona esnaf ve sanatkarın iş koluna göre 5 bin ve 3 bin liralık hibe desteği verileceğini söyledi. Arvas, "Korona virüs nedeniyle olumsuz etkilenen ülke ekonomisini canlandırmak amacıyla vatandaşlarımızın, işletmelerimizin vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere kamuya olan yükümlülüklerini erteleyecek, vergi oranlarında indirimi sağlayacak bazı yasal düzenlemeler yapılacaktır. Bu düzenleme 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kamuya ait borçları kapsayacaktır. Hükümet olarak bu zor zamanda esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olmaya, derdine ortak olmaya devam edeceğiz. Kusurumuz ve eksiğimiz varsa bunları düzelteceğiz ama milletle aramıza girmek isteyenlere inşallah fırsat vermeyeceğiz" dedi. - VAN

Milletvekili Arvas Başkale'de
Milletvekili Arvas Başkale'de

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Arvas Başkale'de - Son Dakika


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