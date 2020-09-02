Milletvekili Arvas çiftçileri tarlada ziyaret etti - Son Dakika

Milletvekili Arvas çiftçileri tarlada ziyaret etti
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesindeki çiftçileri tarlada ziyaret ederek taleplerini dinledi.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesindeki çiftçileri tarlada ziyaret ederek taleplerini dinledi.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberindeki Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile ilçedeki incelemelerini sürdürüyor. Hükümet tarafından ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde takip ederek bilgi alan Abdulahat Arvas, bugün de çiftçileri tarlalarında ziyaret etti. Domates tarlasında çiftçilerle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Arvas, yerli üretimin önemine dikkat çekti. AK Parti hükümetleri döneminde her alanda olduğu gibi çiftçilere de Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde önemli destekler verildiğini söyledi. Arvas, "Erciş ilçemizde domates tarlasındayız. Üreticimiz yetiştirdiği lezzetli domateslerle kendi ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Çiftçimiz yerli üretim yaparak istihdama ve ekonomiye katkı sağlıyor. Üreticilerimizi destekliyor ve kutluyorum" dedi. - VAN
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