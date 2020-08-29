Milletvekili Arvas Erciş'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ziyaret ettiği Erciş ilçesinde bir dizi incelemede bulundu.

Arvas, ilk olarak Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Sahilkent Mahallesi'nde 8 bin 500 metrekarelik alan üzerine yapılan 69 polis lojmanının yapım aşamalarını yerinde inceledi.

Arvas ve Mehmetbeyoğlu ardından ilçedeki eski devlet hastanesinin bulunduğu alana yapılan 30 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan hizmetlerin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Arvas, "Erciş'te eğitim, sağlık, emniyet gibi pek çok alanda yatırımlar yapılıyor. Milletimizle, devletimizle, vatandaşımızla el ele vererek sıkıntıların giderilmesi noktasında çaba sarf ediyoruz. Bölgemize yapılan yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Mehmetbeyoğlu ise ilçesinin eksikleri doğrultusunda, ildeki milletvekillerinin de desteği ile çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerinin altını çizdi.