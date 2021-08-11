Üye Girişi
Milletvekili Arvas, "Gevaş'ta entegre bir kuruluyor" - Son Dakika

Milletvekili Arvas, "Gevaş'ta entegre bir kuruluyor"

11.08.2021 14:43
Milletvekili Arvas,

AK Parti Van Milletvekili Arvas, bölgenin önemli bir ticaret kenti olan Gevaş ilçesinde, belediye başkanlığı tarafından hazırlanıp Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına (SOGEP) teklif edilen "Gevaş Tarımda Öncü Oluyor" projesinin kabul edildiğini söyledi.

AK Parti Van Milletvekili Arvas, bölgenin önemli bir ticaret kenti olan Gevaş ilçesinde, belediye başkanlığı tarafından hazırlanıp Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına (SOGEP) teklif edilen "Gevaş Tarımda Öncü Oluyor" projesinin kabul edildiğini söyledi.

AK Parti Van Milletvekili Arvas, bölgede önemli bir ticaret kenti olan Gevaş ilçesinde belediye başkanlı tarafından hazırlanıp Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına (SOGEP) teklif edilen "Gevaş Tarımda Öncü Oluyor" projesi kabul edildiğini söyledi. Milletvekilleri olarak konunun takipçisi olduklarını ifade eden Arvas, "Projeye inşallah 2021 yatırım yılı içinde başlanılacak 18 ay içinde tamamlanacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen SOGEP, dezavantajlı bölgelerin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşmeye destek olmak amacıyla, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır. Gevaş Belediye Başkanlığımız tarafından bu amaçla hazırlanan ve uygun görülen proje kapsamında 4 adet 500 metrekare yani toplamda 2 bin metrekare sera kurulacak, bu seralarda kış aylarında yerli tohum kullanılarak fide, ilkbahar aylarında ise sebze yetiştirilecektir. Söz konusu seraların ısıtılması için 54 kvp güneş paneli sistemi kurulumu yapılacak, bunun yanında birde sondaj kuyusu açılacaktır. Bu seralarda yetiştirilecek ürünlerin kurutulması ve paketlenmesi için gerekli ekipmanlar yine proje kapsamında alınmaktadır. Bütün bunlarla birlikte satış ve pazarlanma işlerinin yürütüleceği 350 metrekare bir idari bina inşa edilecektir. Yine proje kapsamında 200 çiftçiye eğitim verilmesi planlanmıştır. 1 milyon 500 bin lirası hibe olan projenin toplam bütçesi 2 milyon 790 bin liradır. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının Van'a kazandırdığı bu örnek proje adıyla müsemma Gevaş'ı tarımda öncü yapacaktır. Bu entegre tesis ile ilçenin tarımsal üretimi markalaşarak yurdumuzun dört bir tarafına dağılacaktır. İnsanlar hem Gevaş'ın lezzetlerinden tadacak hem de Gevaş'ı tanıyacaklardır" dedi.

Geleceğim tarımda olduğunu ifade eden Milletvekili Arvas, "968 kilometrekare alana sahip Gevaş ilçemizde, çayır ve meraların toplamı alanı yaklaşık 500 bin dekardır. Bu alanda işlenen tarım arazilerinin toplamı ise 125 bin dekardır. Bin 557 çiftçinin kayıtlı olduğu ilçede emeği ve alın teri ile toprağı işleyen üreticiler sebze üretiminde fark yaşatmışlardır. Özellikle yıllık üretim kapasitesi ile 23 bin 160 ton domates, 8 bin ton taze fasulye, 2 bin 424 ton salatalık ve 361 ton biber üretimi gibi tarla bitkileri ile adından söz ettiren olan Gevaş ilçemizde, iç piyasada ihtiyaç fazlası olan domates ve taze fasulye diğer illere gönderilmektedir" diye konutu.

Gevaş'ın potansiyeli itibariyle önemli bir tarım kenti olduğunu, tarım alanında başarılarının her geçen gün arttığını ifade eden Arvas, "Belediye öncülüğünde yapılacak projenin çok değerlidir, iş gücüne de katı sağlayacak. İlçenin sosyo-ekonomik yapısına katma değer katacak bu üretim ve istihdam odaklı projenin, aynı zamanda sosyal girişimciliği teşvik edecek bu alandaki yenilikçi fikirleri de yaygınlaştıracaktır" şeklinde konuştu.

Arvas yaptığı açıklamada son olarak, olanakların sınırlı, doğa ve iklim şartlarının zorlu olduğu ve yılda sadece bir ürünün alınabildiği bölgede geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçilere öncülük eden Gevaş Belediye Başkanına, projeye destek sağlayan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'a teşekkür ederek, projenin hayırlı ve bereketli olmasını diledi. - VAN

Milletvekili Arvas, Gevaş'ta entegre bir kuruluyor

Milletvekili, AK Parti, Gevaş, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milletvekili Arvas, 'Gevaş'ta entegre bir kuruluyor' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karadeniz dehşeti yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreye geldi 16:29 Karadeniz dehşeti yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreye geldi Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! 16:15 Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen mültecilere ait görüntü 2018 yılına ait çıktı 16:02 Merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen mültecilere ait görüntü 2018 yılına ait çıktı
Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı 15:49 Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi! 15:25 Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi! Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? 15:14 Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?
Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü 15:04 Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü Yurt dışından gelenler artık otellerde karantinaya alınıyor! Günlük 2 bin lirayı bulan ücretlere tepki var 14:15 Yurt dışından gelenler artık otellerde karantinaya alınıyor! Günlük 2 bin lirayı bulan ücretlere tepki var

Son Dakika Haberleri
16:36 St. Johnstone maçı öncesi Fatih Terim'den kritik toplantı: Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum
16:28 Karadeniz dehşeti yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreye geldi
16:15 Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!
16:07 Premier Lig'de forma giymek istiyen Ozan Tufan, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düştü!
16:02 Merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen mültecilere ait görüntü 2018 yılına ait çıktı
15:48 Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı
15:31 Bomba dayak iddiası! Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü
15:25 Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi!
15:14 Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?
15:09 Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak
St. Johnstone maçı öncesi Fatih Terim'den kritik toplantı: Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum St. Johnstone maçı öncesi Fatih Terim'den kritik toplantı: Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum         
16:37
Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da dumanlar yükseldi: Bu yangın tehlikeli Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da dumanlar yükseldi: Bu yangın tehlikeli         
16:21
Premier Lig'de forma giymek istiyen Ozan Tufan, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düştü! Premier Lig'de forma giymek istiyen Ozan Tufan, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düştü!         
16:07
8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı         
15:59
Bomba dayak iddiası! Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü Bomba dayak iddiası! Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü         
15:32
Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi         
15:25
Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak         
15:09
Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu! Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu!         
14:54
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti         
11:57
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 16:41:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Arvas, "Gevaş'ta entegre bir kuruluyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement