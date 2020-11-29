Milletvekili Arvas: "Hayvancılık gelişecek, yetiştirici rahatlayacak" - Son Dakika

Milletvekili Arvas: "Hayvancılık gelişecek, yetiştirici rahatlayacak"

29.11.2020 09:58
Milletvekili Arvas:

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 28 Kasım 2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişiklikleri kapsamında sektörden geçimini sağlayan yetiştiricilerin taleplerinin karşılık bulduğunu ifade ederek, "Hayvancılık gelişecek, yetiştirici rahatlayacak" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 28 Kasım 2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişiklikleri kapsamında sektörden geçimini sağlayan yetiştiricilerin taleplerinin karşılık bulduğunu ifade ederek, "Hayvancılık gelişecek, yetiştirici rahatlayacak" dedi.

Hayvancılık sektörü ile ilgili sahada aldıkları talepleri ve STK'ların önerilerini daha önce ilgili bakanlıklara ilettiğini ifade eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bu konuda yasal bir düzenlemenin yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş'ın koordinasyonunda hazırlanan hayvancılık sektörü ile ilgili kayıt, tescil süreleri ile yüksek cezaların sebep olduğu sıkıntıları rapor ederek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye arz ettiklerini belirten Arvas, "Genel bir sıkıntıya dönüşen bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 'Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi', 'Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi', 'Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri' ve 'Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri' hakkındaki yönetmeliklerde değişiklik yapılarak ülkemiz ve özellikle bölgemiz hayvancılığının gelişmesine değerli bir katkı sağlanmıştır. Yıllardır sektörden geçimini sağlayan yetiştiricilerin talepleri karşılık bulmuştur" dedi.

28 Kasım 2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişiklikleri kapsamında yetiştiricilerin lehine yapılan bazı değişiklikleri aktaran Arvas, "Sığır cinsi hayvanların tanımlama süresi 3 aydan 6 aya uzatılmış, koyun ve keçi türü hayvanların tanımlama süresi ise 6 aydan 1 yıla çıkartılarak kimliklendirme ve kayıt altına alma işlemlerinin daha geniş zamana yayılması sağlanmıştır. Alım ve satım işlemlerinde yasal bildirim süresi 7 günden 30 güne çıkarılmış, İşletmede tespit edilen hayvanların il içerisinde nakli serbest bırakılmış, il dışında görünen hayvanların nakli için 5996 sayılı kanunun "e" bendince tek bir ceza ile işletmeye nakli sağlanmıştır. Yine işletmede tespit edilemeyen hayvanlar için depo işletme belirlenerek cezasız bir şekilde işletmeye kayıtlı işletmede bulunmayan hayvanların düşümünün önü açılmış, bu sayede işletmeye kayıtlı hayvan sayısı ile fiili hayvan mevcudu ile uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır. İlin coğrafi yapısı, personel ve araç durumu, iklim şartları, doğal afet, idare kaynaklı gecikmeler veya mücbir sebepler nedeniyle bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanamayan her yaştaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alınabilmesi amacıyla İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonuna yetki verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hayvancılığın yoğun şekilde yapıldığı bölgelerin başında Doğu Anadolu Bölgesi'nin geldiğini dile getiren Arvas, "Bölgemiz, Türkiye'deki küçükbaş hayvan varlığının yüzde 34,3'üne sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde ise küçükbaş hayvancılığın yoğunlaştığı alt bölge de Van ve çevre illerinden oluşmaktadır. Hayvancılık sektörü, Van ilinin en önemli geçim kaynağıdır. Ülkemizin küçükbaş hayvan varlığının yüzde 7'si yani 2 milyon 304 bin 525, büyükbaş hayvan varlığının da yüzde 2'si Van iline bulunmaktadır. Küçükbaş hayvan sayısı bakımından Van ülkemizde birinci sıradadır" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Van'da kurması planlanan 'Tarımsal Araştırma Enstitüsü' ile bölgenin cazibe merkezine dönüştürülmesinin amaçlandığını vurgulayan Arvas, "Bilinçli ve iktisadi bir üretim yaklaşımı ile tarım ve hayvancılık sektöründe daha da güçlü bir hale geleceğiz. Van, geniş mera varlığı ile koyunculuk için önemli bir potansiyel taşımaktadır. İlimizin mera varlığı 1 milyon 359 bin 22 hektardır. Van'daki mera varlığı ülkemizin toplam mera varlığının yüzde 10'unu oluşturmaktadır. Yeni düzenlemeler ile birlikte yetiştiricinin riski azalmış, dolayısıyla tarım sektörü gelişecek, hayvan varlığımız artacaktır" dedi.

Hayvancılığın bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde önemli bir kaynak oluşturduğunun altını çizen Arvas. sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayvancılık, diğer sektörlerden farklı olarak içinde birçok sektörü barındırması sebebiyle ekonomimize çok önemli katkılar sağlamakta ve istihdam oluşturmaktadır. Özellikle kırsal alanda yaşanan işsizliği azaltmak ve köyden kente göçü önlemek gibi fonksiyonları da üstlenmiş olan hayvancılık sektörü, istikrarlı bir kalkınmanın da stratejik araçlarından biridir. Ülkemiz ve yetiştiricilerimiz lehine yapılan bu düzlemlerle ilgili başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - VAN

Milletvekili Arvas: Hayvancılık gelişecek, yetiştirici rahatlayacak

Milletvekili, AK Parti, Gazete, Van, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Arvas: 'Hayvancılık gelişecek, yetiştirici rahatlayacak' - Son Dakika


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