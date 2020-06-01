Milletvekili Arvas: "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı" - Son Dakika

Milletvekili Arvas: "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, korona virüse karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında hayata geçirilen işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugün başladığını söyledi.

Milletvekili Arvas:

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, korona virüse karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında hayata geçirilen işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugün başladığını söyledi.


Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, daha önce 5 Haziran olarak ödeneceği duyurulan mayıs ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugünden itibaren başladığını kaydetti. Arvas, "1-5 Haziran tarihleri arasında kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır. Sistemde IBAN numaraları bulunmayan vatandaşlarımızın da yine kimlik numaralarının son hanesine göre PTT üzerinden ödemeleri yapılacaktır. Korona virüsü salgını ile mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden çıkmaları kısıtlanmış, bu nedenle ödemeler banka veya PTT hesaplarına yatırılmıştı. Uygulama aynı şekilde devam ediyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla ödemelerin 1 ve 5 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanmıştır. Salgın sürecinin etkilerine karşı desteklemeler devam edecek, vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir" dedi. - VAN

Abdulahat Arvas, Milletvekili, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 03:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Arvas: 'İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı' - Son Dakika

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