Milletvekili Arvas: "Kapının açılması çifte bayram yaşatıyor" - Son Dakika

Milletvekili Arvas: "Kapının açılması çifte bayram yaşatıyor"

17.05.2021 17:22
Milletvekili Arvas:

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yarın açılacak olmasının kentte çifte bayram yaşattığını söyledi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yarın açılacak olmasının kentte çifte bayram yaşattığını söyledi.

Van'ın Saray ilçesinde bulunan ve İran'da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020'de tedbir amaçlı kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı yarın yeniden açılıyor. AK Parti Van milletvekilleri başta olmak üzere yetkililerin girişimleri sonucu Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yarın yeniden açılması kentte büyük sevince neden oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kentin ekonomisi için önemli bir konumda olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yarın açılacağını belirtti. Arvas, "Türkiye'de 1979 yıllarında başlayan sınır ticareti, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin gelişmesi için önemli bir kaynak ve istihdam aracı olmuştur. Van da bu kapsamda bulunan sınır illerimizden biridir. Her yıl binlerce İranlı turistin ilimize giriş yaptığı Kapıköy Gümrük Kapımız, pandemi nedeniyle kapatılmıştı. Kentin ekonomisi için önemli bir konumda olan kapı yeniden açılacak olması Van'da çifte bayram yaşattı. Ülkemizde ve İran'da korona virüs salgınının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, İran ile olan kara sınır kapılarından vatandaşlarımızın ve yabancıların giriş/çıkışlarına ilişkin kısıtlama, 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 00.01 itibariyle kaldırılacak. 18 Mayıs 2021 tarihinden itibaren İran kara sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen vatandaşlarımız ile yabancı kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARSCoV2 PCR test ibraz etme zorunluluğu var. Geçerli bir negatif SARSCoV2 PCR test ibraz edemeyen vatandaşlarımız ile yabancıların valiliklerce belirlenecek alanlarda 10 gün süreyle karantinaya tabi tutulması kararlaştırılmıştır. Bu kararın hemşehrilerimize, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Cumhurbaşkanımız Erdoğan başta olmak üzere Sağlık, Ticaret ve İçişleri bakanlarımıza teşekkür ederim" dedi. - VAN

Milletvekili Arvas: Kapının açılması çifte bayram yaşatıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milletvekili Arvas: 'Kapının açılması çifte bayram yaşatıyor' - Son Dakika Ekonomi


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