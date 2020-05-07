Milletvekili Arvas: "Kent ormanı ile doğaya ve insana yatırım yapıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Arvas: 'Kent ormanı ile doğaya ve insana yatırım yapıyoruz' - Son Dakika

Milletvekili Arvas: "Kent ormanı ile doğaya ve insana yatırım yapıyoruz"

6 saat önce

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kent Ormanı için ağaçların teslim alındığını belirterek, "Kent ormanı ile doğaya ve insana yatırım yapıyoruz" dedi.

Milletvekili Arvas:

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kent Ormanı için ağaçların teslim alındığını belirterek, "Kent ormanı ile doğaya ve insana yatırım yapıyoruz" dedi.


Van Milletvekili Abdulahat Arvas, daha önce Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'yu ziyaret etmiş, Van'ın orman alanları bakımından yoksun olduğunu belirterek sunmuş oldukları "Erciş Kent Ormanı" projesine destek istemişti. Orman Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Erciş Kent Ormanı için ağaçlar teslim alındı. Hayata geçecek proje ile doğaya ve insana yatırım yaptıklarını belirten Milletvekili Arvas, birçok sosyo-ekonomik neden ve güvenlik kaygıları nedeniyle bölgemizde özellikle son yirmi yılda kırsaldan kente hızlı bir göç dalgası gerçekleşmiştir. Kontrolsüz bir şekilde ve yoğun olarak devam eden bu hareketlilik neticesinde birçok çevresel sorun meydana gelmiştir. Çarpık kentleşme sonucu, şehir içi ve çevresindeki yeşil alanlar azalmıştır. Arazi kullanımındaki bu değişim, bugün kentlerde yaşayan toplumun yeşil alanlardan beklediği fayda ve fonksiyonları daha da önemli hale getirmiştir. Evvel zaman kırsal alanlarda yaşayan toplumlar için odun üretim fonksiyonu gören ve geçim kaynağı olan ormanlar, bugün kentlerde yaşayan toplumlar için farklı faydalar sunmakta ve yaşam kaynağı olmaktadır. Geçen zaman sürecinde, insanların öncelikleri değişmiş geleneksel ormancılık, yerini sosyal ormancılık yani kent ormancılığına bırakmıştır. Kent ormancılığı genel olarak topluma estetik, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik faydalar sağlayan, toplumun yaşam kalitesinin zenginleştiren yeşil alanlardır. Doğal değerleri açısından da kentin açık yeşil alan sistemini oluşturan önemli bir kaynaktır. Aynı zamanda topluma orman bilinci ve kültürü kazandırması bakımından da eğitici bir rolü de vardır. Van nüfus itibariyle Türkiye'nin en kalabalık 19. kenti olup, toprak büyüklüğü bakımından ise 21 bin 334 kilometrekarelik yüzölçümü ile ülkemizin en büyük 5. şehridir. Van ilinde kilometrekareye 53 insan düşmektedir. Buna karşın Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre ilimizin yüzölçümünün sadece yüzde 2'si ormandır. AK Parti hükümetleri döneminde 2003 yılından itibaren yaklaşık 105 bin dekar arazide çalışma yapılarak bugüne kadar 4 milyona yakın fidan toprakla buluşturulmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatları tarafından teşvik amacıyla sürekli bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun fidanlar vatandaşlara dağıtılmaktadır. Daha önce de duyurduğumuz gibi bu yıl içinde 100 bin fidan dağıtılıyor. Orman İşletme Müdürümüz Mehmet Kandilli ve çalışma arkadaşları bu konuda büyük gayret göstermektedirler. Belediye başkanlarımız, Orman Bölge Müdürü ve Orman İşletme Müdürümüz ile yaptığımız çalışmalar neticesinde orman alanlarımızı çoğaltacağız. İlimizin en büyük ilçelerinden olan Erciş'te kırsaldan yoğun göç alarak, kır-şehir nüfus dengesi bozulmuş bir yerleşim yeridir. Aldığı göçler ile başlayan çarpık kentleşme ile 'Yeşil Erciş' olarak bilinen ilçemiz, zaman içinde bu özelliğini yavaş yavaş kaybetmeye yüz tutmuştur. Bunun önüne geçmek amacıyla mart ayında önce tarihi ve kültürel mirasımız olan Erciş üzümü konusunda bir çalışma başlattık, yaklaşık 150 bin fideyi poşetle tüpleyerek haziran ayında dağıtılacak şekilde hazır hale getirdik. Nisan ayında 3 bin ceviz, 3 bin badem olmak üzere toplam 6 bin ağacı, Erciş Belediyemize teslim ettik. Mayıs ayı itibariyle de Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünden mavi ladin olarak bilinen 713 büyük boy çam alındı. Erciş Belediyemiz tarafından nakliyesi sağlanan çamlar ile Erciş Kent Ormanı Projesi kapsamında Adnan Menderes Mahallesi Yukarı TOKİ mevkiinde bulunan 42 dönümlük arazi ağaçlandırılacaktır. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu denetiminde, Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği çalışmalar başlatıldı. Erciş kent ormanında dinlence, eğlence yerleri, bisiklet ve yürüyüş yolları olacak şekilde Erciş halkına nefes alabilecekleri doğal bir ortam hizmete sunulacaktır. Ormanlar; havası, doğal görünümleri ve sakin ortamı ile özellikle şehirlerde yaşayan insanları kendisine çekerek, eğlenme, dinlenme imkanı sağlar. Yer altı sularının oluşmasına yardım eder. Sıcağı ve soğuğu dengeler. Radyasyonu engeller. Hava kirliliği ve gürültüyü önler. Yakın zamanda kırsal ve kent nüfus oranlarının değiştiği ilçemizde, 2011 yılında deprem olmuş ve sonrasında kentsel dönüşüm uygulaması başlatılmıştı. İlk etabı biraz sıkıntılı olsa da tamamlanan ve ikinci etabının da planlandığı kentsel dönüşüm projesi ile yol, park, kültür merkezi, kent ormanı, çocuk oyun alanları gibi sosyal donatılara da elbette ihtiyaç vardır. Bu anlayışla Erciş'e yakışır bir millet bahçesi yapıyoruz. Proje konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan da onay ve desteklerini almıştık. Toplumsal talepler ve projeler konusunda çalışma arkadaşlarımız ile ahenk içinde çalışıyoruz. Bireysel taleplerden ziyade yoğunlaştığımız konular memleketimizi ilgilendiren, vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltecek sosyal ve ekonomik odaklı projelerdir. Bu anlayış ile gayreti, azmi ve samimiyetiyle takdir toplayan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile büyük bir sinerji oluşturduk. Bu sinerjimizde her alanda Erciş için yatırıma dönüşüyor. Van'da ve bütün ilçelerimizde mülki idare amirleri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla güç birliği yaparak memleketimizi kalkındıracağız. Hemşehrilerimizin ihtiyacı olan kamu yatırımlarının destekçisi ve takipçisi olacağız. El ele, omuz omuza planlı bir kalkınma sağlayacağız" dedi. - VAN

Milletvekili, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 04:17 Kaynak: İHA


Son Dakika

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler         
23:06
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi         
23:03
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor         
22:46
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu         
22:41
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu         
22:37
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:43
Ramazan davulcusu Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona         
21:40
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı         
21:37
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor         
21:24
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor         
21:19
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz         
21:19
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi         
21:09
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı         
21:08
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı         
20:56
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir         
20:51
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı         
20:50
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi         
20:44
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu         
20:04
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü         
19:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi         
19:42
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu         
19:41
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi         
19:24
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi         
19:21
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti         
19:13
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi         
19:12
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı         
19:01
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti         
18:52
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi         
18:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 23:14:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Arvas: "Kent ormanı ile doğaya ve insana yatırım yapıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]