Milletvekili Arvas, normalleşme süreciyle ilçe ziyaretlerine başladı - Son Dakika

Milletvekili Arvas, normalleşme süreciyle ilçe ziyaretlerine başladı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesi ve başlayan normalleşme süreciyle birlikte ilçe ziyaretlerine başladı.

Milletvekili Arvas, normalleşme süreciyle ilçe ziyaretlerine başladı, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesi ve başlayan normalleşme süreciyle birlikte ilçe ziyaretlerine başladı.


Saha çalışmaları kapsamında Edremit, Tuşba, İpekyolu, Erciş, Muradiye, Çaldıran, Gürpınar, Gevaş, Çatak, Özalp, Saray ve Bahçesaray ilçelerini ziyaret eden Arvas, gittiği her ilçede sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına ve toplum sağlığına hassasiyet gösterilmesini istedi. İlçe programları dahilinde AK Parti ilçe başkanlarını, belediye başkanları ve kaymakamları ziyaret edilerek istişarelerde bulunan Arvas, hükümet ve belediyeler tarafından yapılan yatırımları gezdi. Devam eden ve hazırlanan projeleri de inceleyen Arvas, hazır hale gelen Çatak Sanayi Sitesi gibi yatırımların da temelini attı.


Belediye başkanı, ilçe başkanı ve belediye meclis üyeleriyle esnaf ve muhtarları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Arvas, teşkilat mensuplarıyla yapılan toplantılarda hükümetin çalışmaları ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler ve açıklanan destek paketleri hakkında bilgiler paylaştı. Korona virüsten bütün insanlığın etkilendiği ve birçok ülkenin aciz kaldığını dile getiren Milletvekili Arvas, "Bu dönemde Cumhurbaşkanımızın feraseti, Sağlık Bakanımızın vizyonu, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile tabi ki necip milletimizin sabır ve dayanışması bu süreçte başarının kaynağı olmuştur. İnşallah hep birlikte bu tehlikeyi mümkün olan en kısa sürede atlatacağız. Sağlık Bakanlığımız tarafından belirtilen kurallar çerçevesinde sosyal mesafe kuralları ve maske takmaya özen göstererek teşkilatlarımız çalışmalarına devam etmelidir. Pandemi sebebiyle işinden olan, işine ara veren, geliri azalan vatandaşlarımız olmuştur. Ancak çok şükür devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek bu zor zamanlarda vatandaşlarının yanında olduğunu göstermiştir. AK Parti hükümetimiz ülke genelinde 5,5 milyon kişiye karşılıksız 1000 TL dağıtarak sıkıntılarını hafifletmeye çalışmıştır. Bugüne kadar toplamda 4,5 milyon vatandaşımızın istihdamı kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, nakit desteği gibi yöntemlerle desteklemiştir. Bunların yanında vergi ve sigorta primi ertelemeleri, düşük maliyetli kredi desteği gibi birçok imkan sağlanarak işletmelerin ayakta kalması sağlanmıştır. Hükümetimizin yaptığı desteklemelerle Van'da sosyal destek programı kapsamında 134 bin 109 kişiye toplam 134 milyon 109 bin TL ödeme yapıldı. Temel ihtiyaç kredisinden 7 bin 495 kişi faydalandı. İşletme finans desteğinden 3 bin 146 esnaf yararlandı. İşe devam kredi desteğinden 255 işletmeye destek verildi. İşsizlik sigortasından 6 bin 263 kişi faydalandı. Kısa çalışma ödeneğinden 12 bin 515 çalışana ödeme yapıldı. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan veya ücretsiz izne çıkarılmış olan 5 bin 618 kişiye nakdi ücret desteği verildi. Bütün bunların yanında başlayan normalleşme döneminde vatandaşlarımızın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, ekonomiyi canlandırmak ve yerli üretimi desteklemek için hükümetimiz tarafında dört ayrı finansman paketi daha açıklandı. Konut, taşıt, tatil ve sosyal hayat desteği paketleri ile vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amaçlanmıştır. 'Devlet millet içindir' anlayışı ile AK Parti olarak önümüzdeki süreçte de vatandaşımızın, esnafımızın, çiftçimizin ve tüccarımızın yanında olmayı sürdürecek, onlara destek vermeye devam edeceğiz. Millet olarak inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz, ekonomimizi ve üretimimizi daha da güçlendireceğiz" şeklinde konuştu. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 06:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Arvas, normalleşme süreciyle ilçe ziyaretlerine başladı - Son Dakika

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