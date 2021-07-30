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Milletvekili Arvas, selden etkilenen mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

Milletvekili Arvas, selden etkilenen mahalleleri ziyaret etti

30.07.2021 15:50
Milletvekili Arvas, selden etkilenen mahalleleri ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesiyle birlikte seçim bölgesinde bulunan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesiyle birlikte seçim bölgesinde bulunan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte Erciş ilçesinde şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen su taşkınlarından etkilenen Kırkpınar, Çetintaş, Çimen, Kırkdeğirmen ve Tekler mahallelerini ziyaret etti.

İlçe programı kapsamında Gültepe, Çimen ve Karatavuk mahallelerinde taziye ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Arvas, Salihiye Mahallesi'nde Erciş Belediyesi tarafından yapılan BSK asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Milletvekili Arvas, ani ve şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen taşkınlardan etkilenen mahalleleri de ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Arvas, kuvvetli yağışlardan kaynaklanan sel baskınları ve taşkınlar nedeniyle maddi hasarlar oluştuğunu, bunlarla ilgili Van Valiliği koordinasyonunda komisyonlar kurulduğunu ve zarar ziyanların imkanlar ölçüsünde karşılanacağını belirtti. Yaşanan doğal felakette herhangi bir can kaybının olmamasın da sevindirici olduğunu söyleyen Arvas, "15 ve 16 Temmuz tarihleri arasında Erciş, Muradiye ve Gevaş ilçelerinde şiddetli yağışlardan kaynaklı meydana doğal afetlerde 27 mahallemizde 805 çiftçimiz etkilenmiştir. Bu ilçelerimizde toplam 1 büyükbaş, 17 küçükbaş, 81 kanatlı hayvan ve 17 bin 738 dekar tarımsal arazide ekili alanlar zarar görmüştür" dedi.

Milletvekili Arvas, hem beşeri hem de coğrafi faktörlerin sel ve taşkınların meydana gelmesinde önemli bir etken olduğunu da dile getirerek, "Özellikle son yıllarda Türkiye'de görülen sel ve taşkınların en büyük nedeni değişen iklim koşullarıdır. Maalesef sel, dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi ülkemizde de kolayca afete dönüşerek büyük mal ve can kaybına neden olan doğal bir tehlikedir. Ülkemizde görülen doğal afetler için de sel felaketi, depremden sonra en büyük can ve mal kaybına neden olmaktadır. Sel olayları ve bundan kaynaklı taşkınlar nedeniyle her yıl milyonlarca liralık ekonomik kayıplar yaşanmakta ve tarım arazileri heba olmaktadır. Bölgemiz özelinde ve ülkemizde son yıllarda artan yağışların miktar ve şiddetinde meydana gelen farklılıklar nedeniyle sel ve taşkın olayları çok daha sık görülmektedir. Hızlı kentleşme sonucu oluşan yapılaşma sebebi ile de sel ve taşkınların olumsuz etkileri önceki yıllara nazaran çok daha belirgin bir şekilde hissedilmektedir. Taşkınlara bağlı sebeplerle oluşması muhtemel olumsuz etkilerin azaltılması ve can kayıplarının önüne geçmek amacıyla tedbirlerin alınması konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle DSİ tarafından dere ıslah temizlik çalışmaları süratle devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Arvas, planlı bir şehirleşmenin her gün daha da önemli bir hale geldiğini hatırlatarak, arazi kullanımı ve derelerin yerleşim yeri için hayati olduğunu ifade ederek, şiddetli yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - VAN

Milletvekili Arvas, selden etkilenen mahalleleri ziyaret etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Arvas, selden etkilenen mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika


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