Milletvekili Arvas'tan Çatak ziyareti

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Çatak ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Çatak İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Arvas, ardından Kaymakam Ekrem Çeçen'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret eden Arvas, ilçede yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Şeylan, ilçede devam eden ve yeni yapılacak yatırımlara destekleri için Arvas'a teşekkür etti.

Arvas'a AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve partililer eşlik etti.