Son Dakika Haberleri: Milletvekili Arvas'tan Çatak ziyareti
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Milletvekili Arvas'tan Çatak ziyareti

6 saat önce

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Çatak ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Arvas'tan Çatak ziyareti, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Çatak ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Çatak İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Arvas, ardından Kaymakam Ekrem Çeçen'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret eden Arvas, ilçede yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Şeylan, ilçede devam eden ve yeni yapılacak yatırımlara destekleri için Arvas'a teşekkür etti.

Arvas'a AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve partililer eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:44 Kaynak: AA
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