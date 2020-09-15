Milletvekili Arvas'tan esnaf ve vatandaş ziyareti - Son Dakika

Milletvekili Arvas'tan esnaf ve vatandaş ziyareti

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kent merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Milletvekili Arvas'tan esnaf ve vatandaş ziyareti, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kent merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Ankara'da kentle bakanlıklar arasında adeta köprü görevi yapan Milletvekili Arvas, TBMM'nin tatilde olmasıyla zamanının büyük çoğunluğunu seçim bölgesi Van'da geçiriyor. Kentte yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde takip eden Arvas, vatandaşları da yalnız bırakmıyor. Tarladaki çiftçiden mağaza işleten esnafa kadar herkesi ziyaret ederek taleplerini dinleyen Arvas, karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek isteklerini dinliyor.

Seçim bölgesi Van'da adeta sokak sokak dolaşarak esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Arvas, halka hizmet için seçildiklerini belirterek, "Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte seçim bölgemizde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Halkımızın taleplerini dinleyip, varsa sıkıntılarını gidermek için mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde halkımız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüsüne karşı da dikkatli olunmasını isteyen Arvas, "Maske, mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda vatandaşlarımızla bir araya geliyor, esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. AK Parti hükümeti olarak daima milletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

İlçe kongrelerine de değinen Abdulahat Arvas, "Van'da ilçe kongrelerimizi büyük bir coşku ve heyecan içinde tamamladık. Ak kadrolar, bu kongrelerden de güçlenerek, yenilenerek ve enerji kazanarak çıkacak, daha çok çalışıp milletimizin gönlündeki yerini perçinleyecektir. Emekleriyle bugüne kadar bayrağımızı hep daha yukarıya taşıyan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, bayrağı devralan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 13:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Arvas'tan esnaf ve vatandaş ziyareti - Son Dakika


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