Milletvekili Arvas'tan 'Galericiler Sitesi' müjdesi - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesinin problemlerini birer birer el birliğiyle çözdüklerini belirterek, "Yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak galericiler sitesi projesi kapsamında yapılacak 146 iş yeri halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Açıklamalarda bulunan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekiliyle birlikte bugüne kadar yoğunlaştıkları konuların başında kentsel dönüşümün hep öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Kentsel dönüşümün yeniden geliştirme, canlandırma ve yenilenmeyi ifade ettiğini dile getiren Arvas, "Değişen koşulları göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak şekilde zamanın ruhuna uygun bir kent imar ederek gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir şehir miras bırakmak istiyoruz. Bu nedenle bütün kurumlarımız ile birlikte şehirleşmenin beraberinde getirdiği sorunların çözümüne yönelik yenileme ve geliştirme projelerimizi hayata geçiriyoruz. Stratejik konumu, nüfus yoğunluğu ve potansiyeli ile Van'ın önemli merkezlerinden biri olan Erciş, depremden sonra toparlanamamış, sanayi, sağlık, eğitim, ulaşım ve çevresel sorunlar birikerek kronik bir hal almıştı. Hükümet politikamız çerçevesinde sürdürülen kentsel dönüşüm kapsamında Erciş'te eksikliği hissedilen veya rahatsızlık duyulan konularda bir yol haritası belirleyerek bunlarla ilgili projeler hazırlandı ve yatırımlar planlandı. Hazırlanan program çerçevesinde Erciş ilçemizin problemlerini birer birer elbirliği ve işbirliği ile çözüyoruz" dedi.

AK Parti döneminde yapılan yatırımlarla birlikte Erciş ilçesinin dinamik yapısı ve nitelikli yatırımlarıyla etki sahası genişleyen bir çekim merkezi haline geldiğini söyleyen Arvas, "Bu dönemde KOSGEB temsilciliğinin açılması, Erciş Devlet Hastanesinin hizmete açılması, Erciş Ağız Diş Sağlığı Merkezinin yapılacak olması, 1. Etap Kentsel Dönüşüm projesinin tamamlanması, 2. etap projesine başlanacak olması, organize sanayi bölgesi yol ve elektrik altyapısının tamamlanması, Erciş İçme Suyu Arıtma Tesislerinin hizmete alınması, kent ormanı ve meyve bahçesinin yapılması, millet bahçesinin yapılıyor olması, tarihi Erciş üzümünün yaygınlaştırılması, tarımın ön planda olduğu ilçede on yıllarca ihmal edilen drenaj ve sulama servis yollarının temizlenmesi, eğitim, ulaştırma gibi daha birçok alt ve üstyapı hizmetleri ile Erciş ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel seyri değişmiştir" ifadelerini kullandı.

Erciş kent merkezinde faaliyet gösteren 2. el oto alım satımı yapan esnafa yönelik modern bir galericiler sitesi yaptıklarını dile getiren Arvas, "Galericiler adına bu işin en başından itibaren takipçisi olan Kooperatif Başkanı Ramazan Keleş kardeşimin azmi ve gayreti takdire şayandır. Haydarbey Mahallesi'nde bulunan imar uygulaması kapsamında meradan hazine adına tescil edilen yaklaşık 120 dönümlük arazi ile ilgili çalışmalar tamamlanarak, söz konusu arazide imar ve ifraz çalışmaları tamamlandı. Geriye kalan 16 bin 500 metrekare ticari alanın satışı S.S. Galerium Erciş Oto Galericiler Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi adına yapıldı. Dün Van Valiliğinde ilgililer tarafından protokol imzalandı. Yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak proje kapsamında 146 iş yerinin yapılması planlanmıştır. Proje ile hedeflenen sektörel kümelenme ile hem tüketici hem satıcı açısından büyük avantajlar sağlanacaktır. Erciş'imize ve esnafımıza fayda sağlayacak bu proje ile galericiler daha düzenli ve daha iyi standartlarda ticaret yapma imkanı bulacaktır. Projenin memleketimize ve galericiler esnafına hayırlı olmasını diliyorum. Yatırımın ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürümüz Vedat Gürgen ve emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - VAN