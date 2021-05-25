Milletvekili Arvas'tan Özalp ve Saray ilçelerine ziyaret - Son Dakika

Milletvekili Arvas'tan Özalp ve Saray ilçelerine ziyaret

25.05.2021 16:59
Milletvekili Arvas'tan Özalp ve Saray ilçelerine ziyaret, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Özalp ve Saray ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Özalp ve Saray ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçelerde kaymakam ve belediye başkan vekilleri ile AK Parti teşkilat başkanlarını ziyaret eden Milletvekili Arvas; esnaf, muhtar ve vatandaşlarla da görüştü. Programı kapsamında ilk durağı Saray ilçesi olan Arvas, ilçe koordinatörü Ferzende Özaras ile birlikte AK Parti Saray İlçe Başkanı Yılmaz Bilmez'i ziyaret etti. İlçe başkanlığında kurucu ilçe başkanı Sami Yiğit ve uzun yıllar AK Parti İlçe Başkanlığı yapmış Şeref Çevik'le bir araya gelen Milletvekili Abdulahat Arvas, kendilerine teşekkür etti. Teşkilat başkanlığında ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları ile de toplantı yapan Arvas, hükümetin icraatları ve yapılan hizmetler hakkında bilgi paylaşarak, güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlçe başkanı ile birlikte hizmete açılan Saray Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Arvas, daha sonra Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman'ı ziyaret etti. Saray ilçesinde planlanan ve devam eden yatırımlar hakkında istişarelerde bulunan Arvas, Saray'da devam eden hummalı çalışma için Kaymakam Ataman'a teşekkür etti. Saray kent merkezinin yeniden tasarlandığını ifade eden Arvas, çarşı merkezindeki dükkanların etap etap yenilenerek çevre düzenlemesi ile birlikte hizmete alınacağını belirtti. Arvas, "Saray Millet Bahçesi için de yapım çalışmaları devam eden sosyal tesis ile birlikte Saraylı hemşehrilerimizin rahat edebileceği bir alan oluşturuluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından finanse edilen yatırımlar kapsamında ilçeye 250 kişilik kapalı spor salonu, gençlik merkezi ve 2 adet halı saha yapılacak. Bu konu ile ilgili imar ve tahsis çalışmaları devam ediyor. İnşallah kısa zamanda yapımına başlanacaktır. Yine Saray'ın önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan ve istihdam sağlayacak 'Küçük Sanayi Sitesi' proje ile ilgili çalışmalar tamamlanarak Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına sunuldu. Projenin Bakanlıkta takipçisi olacağız inşallah. Muvaffak olmamız halinde ilçemize bu yatırımı da kazandırmış olacağız" dedi.

Öğleden sonra Özalp ilçesine hareket eden Milletvekili Arvas, ilçe koordinatörü Handan Fidan ile birlikte AK Parti Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar'ı ziyaret etti. Teşkilat ziyaretinde ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları ile de görüşen Milletvekili Arvas, teşkilat çalışmaları ve gündemdeki konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. AK Parti ilçe teşkilatı ile yapılan toplantıda parti çalışmaları hakkında bilgi alan Milletvekili Arvas, pandemi koşullarının göz önüne alınarak temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek saha çalışmalarının arttırılması gerektiğini söyledi. İlçe Başkanı Ağar ile birlikte Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik'i makamında ziyaret eden Arvas, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi alarak, proje alanlarını yerinde inceledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilerek yapılacak 250 kişi kapasiteli spor salonu, gençlik merkezi, 3 adet halı saha ve yeni hükümet konağının yapılacağı alanı gezen Milletvekili Arvas, "Hükümetimizin ve belediyenin yaptığı ve yapacağı hizmetlerle Özalp ilçesinin hızla çehresi değişecek" ifadelerini kullandı.

Özalp ve Saray ilçelerinde teşkilat başkanları ile birlikte esnafı ziyaret eden Milletvekili Arvas ve beraberindeki heyet, bayramlarını kutlayarak 'hayırlı ve bereketli işler' dileğinde bulundular. Pandemi ile mücadele kapsamında alınan önlem ve tedbirlerin halk sağlığı için olduğunu ifade eden Arvas, bu konu üzerinden siyaset yapanların mahcup olacağını söyledi. Aşı tedariki ile birlikte aşılamanında artacağını anlatan Milletvekili Arvas, "Bu salgını hep birlikte önümüzdeki aylarda yeneceğiz inşallah" diye konuştu.

Hükümetin sağladığı destekler konusunda da bilgi veren Arvas, salgının etkilerini azaltmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanların yeni destekler için çalıştıklarını aktardı. Bu konuda kamuoyuna deklere edilen yeni pakette kamu alacaklarında yeni yapılandırma olacağını ifade eden Arvas, kanun teklifi üzerine çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Abdulahat Arvas, teklifin yasama tatilinden önce mecliste kanunlaşacağını bildirdi.

Ziyaret ettiği esnafa ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Milletvekili Arvas, rehavete kapılmadan kurallara riayet edilmesi gerektiğini hatırlattı. - VAN

Milletvekili Arvas'tan Özalp ve Saray ilçelerine ziyaret
Milletvekili Arvas'tan Özalp ve Saray ilçelerine ziyaret
Milletvekili Arvas'tan Özalp ve Saray ilçelerine ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Arvas'tan Özalp ve Saray ilçelerine ziyaret - Son Dakika


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