Milletvekili Arvas, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nı değerlendirdi - Son Dakika

Milletvekili Arvas, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nı değerlendirdi

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sorunların çözüm yeri ve ülkemizin önünü açma iradesinin bulundu yer olduğunu belirterek, "27. Dönem 3. Yasama Yılı'nda Meclis'te reform niteliğinde çok sayıda yasal düzenleme hayata geçirildi" dedi.

Milletvekili Arvas, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nı değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sorunların çözüm yeri ve ülkemizin önünü açma iradesinin bulundu yer olduğunu belirterek, "27. Dönem 3. Yasama Yılı'nda Meclis'te reform niteliğinde çok sayıda yasal düzenleme hayata geçirildi" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nı değerlendiren Abdulahat Arvas, TBMM'nin tatile girmesiyle birlikte milletvekillerinin birçoğu seçim bölgesine döndüğünü söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle geçmiş yıllara kıyasla siyasi partilerin ve milletvekillerin saha çalışmalarının bu yıl daha kısıtlı olacağı gibi göründüğünü dile getiren Arvas, milletvekili seçildiği tarihten itibaren yasama faaliyetlerinin olduğu günler dışında Van'da halkın içinde olmaya gayret gösteriyor. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı çalışmaları bayramdan hemen önce tamamladı. Yasama yılı tatili 1 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. Bu süre içerisinde AK Parti milletvekilleri olarak seçim bölgelerimizde il, ilçe teşkilatlarımızın yapacağı programlar dahilinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kullarına dikkat ederek hemşehrilerimizle buluşacağız, ziyaretlerimiz olacak. Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın dertlerini dinleyecek, acılarını paylaşacak, sevinçlerine ortak olacağız" dedi.

"TBMM, sorunların çözüm yeri ve ülkemizin önünü açma iradesinin olduğu yerdir"

Bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında AK Parti (291), CHP (138), HDP (57), MHP (49), İYİ Parti (37), TİP (2), BBP (1), DEVA (1), DP (1), DBP (1) ve SP (1) olmak üzere 11 siyasi parti ve 7 bağımsız milletvekili ile birlikte toplam 586 milletvekili bulunduğunu hatırlatan Arvas, şöyle konuştu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, sorunların çözüm yeri ve ülkemizin önünü açma iradesinin olduğu yerdir. Meclis çatısı altında bulunan partilerin siyasi konularda rekabeti, farklılıkları olabilir. Ancak bu farklılıklar ülkemize ve milletimize karşı olan sorumluluklarımızın önüne geçmemelidir. Genel olarak bu anlayışla özellikle AK Parti grubumuz büyük bir özveri ile milletimizin lehine olacak düzenlemelere öncülük etmiş ve yasalaşmasını sağlamıştır."

"Ülkemizi ve milletimizi yakından ilgilendiren birçok kanun kabul edildi"

27. Dönem 3. Yasama Yılı'nda Meclis'te reform niteliğinde çok sayıda yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini belirten Arvas, "Bu dönemde 118 birleşim gerçekleştirilmiş olup 27 kanun ve 40 sözleşme kabul edilmiştir. 27. dönem genelinde de toplam 56 kanun ve 53 sözleşme olmak üzere toplamda 109 teklif kabul edilmiştir. 27. dönemde; korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında salgının sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeler içeren kanun, yargı alanında düzenlemeler getiren yargı paketleri; sıklıkla dile getirilen uzun tutukluluk sürelerine ilişkin eleştirilerin giderilmesi amacıyla hazırlanan 1. yargı paketi, milletimizin hassasiyetlerini en üst düzeyde dikkate alarak hazırlanan, koşullu salıverme oranını yeniden düzenleyen infaz kanunu 2. yargı paketi, ses veya görüntü yoluyla duruşmaların yapılması gibi pek çok usul kurumuyla ilgili düzenlemeler getiren 3. yargı paketi, barolarla ilgili düzenlemeler getiren, avukatlık kanununda değişiklik yapan kanun, askerliğe ilişkin önemli düzenlemeler getiren ve bedelli askerliği belirli bir sistematiğe bağlayan asker alma kanunu, sosyal medya hakkında kapsamlı değişiklikleri içeren internet ortamında işlenen suçlarla mücadeleye ilişkin kanunda değişiklik yapan kanun, 7247 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun, bu kanun ile Türkiye'de yaşanan afetlerin etkilerinin giderilmesine ilişkin bazı yerleşimler afet kapsamına alındı. Bu kapsama Van ilimizde Başkale ve Saray ilçelerimiz de dahil edildi. Buralarda meydana gelen afetler nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilmiş olan yıkık veya ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahibi afetzedeler için hak sahibi olmak ve borçlandırmaları yapılmak kaydıyla konut, iş yeri, ahır ve her türlü alt yapı ve sosyal donatıların inşa edilecek ya da kredi desteği sağlanacak. Orta hasarlı olduğu tespit edilen konut, iş yeri veya ahır sahibi afetzedelere hak sahibi olmak veya borçlandırmaları yapılmak kaydıyla kredi desteği sağlanacak. Toplumsal talep ve gereksinim olan, ülkemizi ve milletimizi yakından ilgilendiren bu gibi birçok kanun kabul edildi. Bilindiği gibi yasanın amacı, kamu yararını gözetmek ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermektir. Bu anlayışla inşallah yeni dönemde toplamsal beklentilere cevap verilecektir. Yasama tatili döneminde bulunacağımız faaliyet ve çalışmalarımız ile birlikte tarafımıza iletilen bütün talepleri bugüne kadar olduğu gibi AK Parti genel merkezimize ve hükümet yetkililerine ulaştırarak çözüm arayacağız. Bugüne kadar yaşadık ve gördük ki Türkiye'nin en büyük gücü, milletiyle ve onu temsil eden kurumlarıyla sergilediği birlik, beraberlik ve dayanışmadır. Bu farkındalık ve bilinçle bizde bütün teşkilatlarımız ile birlikte hemşehrilerimizle olan bağlarımızı güçlendirecek, dayanışmayı arttıracak, birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu. - VAN

Milletvekili, AK Parti, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 15:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Arvas, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nı değerlendirdi - Son Dakika

Son Dakika

Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi Etiler'de değnekçiler arasındaki otopark kavgası kanlı bitti Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular Dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas, doğum gününde koronavirüse yakalandı Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi         
16:24
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz         
16:09
İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz         
15:57
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi         
15:45
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü         
15:38
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı         
15:33
Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi         
15:15
Tamer Tuna'dan Nuri Şahin itirafı: Görüştük, transfere olumlu bakıyor ama henüz bir anlaşma yok Tamer Tuna'dan Nuri Şahin itirafı: Görüştük, transfere olumlu bakıyor ama henüz bir anlaşma yok         
14:53
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı         
14:48
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu         
14:41
5 aylık kızına 5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu         
14:32
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket         
14:18
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde         
14:12
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar         
13:34
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!         
12:03
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi         
12:00
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor 24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor         
11:49
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma         
11:20
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor         
10:41
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı         
10:35
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı         
10:15
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı 48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı         
09:39
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada         
09:30
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti         
09:02
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
08:51
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu         
08:23
Miras yüzünden çıkan kavgada oğul, babasını bıçakladı Miras yüzünden çıkan kavgada oğul, babasını bıçakladı         
07:53
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu         
07:44
Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında iki önemli konu görüşülecek Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında iki önemli konu görüşülecek         
07:26
Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada         
00:54
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor         
00:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2020 22:02:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Arvas, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nı değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei