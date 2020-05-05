Milletvekili Arvas: "Türkiye modern zamanların en ciddi sağlık krizini başarıyla yönetmiştir" - Son Dakika
Son Dakika Politika Milletvekili Arvas: 'Türkiye modern zamanların en ciddi sağlık krizini başarıyla yönetmiştir' - Son Dakika

Milletvekili Arvas: "Türkiye modern zamanların en ciddi sağlık krizini başarıyla yönetmiştir"

6 saat önce

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye'nin korona virüsle mücadele kapsamında en erken tedbir alan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye modern zamanların en ciddi sağlık krizini başarıyla yönetmiştir" dedi.

Milletvekili Arvas:

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye'nin korona virüsle mücadele kapsamında en erken tedbir alan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye modern zamanların en ciddi sağlık krizini başarıyla yönetmiştir" dedi.


Korona virüs süreci ile gelişmeleri değerlendiren Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Türkiye, korona virüsle mücadele kapsamında en erken tedbir alan ülkelerden biridir. Türkiye aldığı tedbirlerle toplumsal yaşamın her alanını gözetmiş ve salgının yayılım hızını yavaşlatmıştır. Hatırlanacağı üzere ocak ayının başında Sağlık Bakanlığı bünyesinde korona virüse dair bir operasyon merkezi oluşturulmuş, bu merkezde dünyadaki tüm gelişmeler anlık takip edilmeye başlanmıştır. Hemen ardından Bilim Kurulu oluşturulmuş, burada bilimin ışığında çok önemli tavsiye kararları alınmıştır. Bu tavsiye ve öneriler doğrultusunda salgının ülkemize girişini geciktirmek ve sonrasında yayılma hızını yavaşlatmak için gerekli tüm adımlar proaktif olarak atılmıştır. Önleyici tedbir ve önlemler Cumhurbaşkanlığımız tarafından hızlı ve kararlı bir şekilde hayata geçirilerek salgın ile ilgili riskler minimize edilmiştir. Kamu ve özel kurumlar tarafından tüm iletişim kanalları kullanılarak, salgından korunmaya yönelik altın kurallar, gönüllü karantina uygulaması ve kişisel hijyen konusunda vatandaşlarımız sürekli bilinçlendirilmiştir. Dünyayı etkisi altına alan ölümcül pandemi ile ilgili Türkiye her alanda çok şeffaf bir süreç yöneterek, ülke genelinde izolasyon ve takip konusunda etkin bir mücadele ile somut bir başarı ortaya koymuştur. Bu mücadelede milletimizin devlete güveni, sağduyusu, feraseti ve sabrı en büyük gücümüz olmuştur. Bizzat Sağlık Bakanımız tarafından her gün düzenli olarak milletimizle paylaşılan veriler; devlet ve millet arasında güveni tesisi etmiş ve her türlü suiistimalin önüne geçmiştir" dedi.


AK Parti hükümetleri döneminde sağlık alanında yapılan hizmetlere de değinen Arvas, "Bugüne kadar AK Parti hükümetlerinin sağlık altyapısına, yeni ve donanımlı hastanelere, doktor ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği birçok iyileştirici uygulama sayesinde Türkiye, modern zamanların en ciddi sağlık kriziyle başarılı bir şekilde mücadele etmiştir. Gördük ki güçlü sağlık sistemiyle Türkiye, diğer gelişmiş ülkelerden çok daha iyi durumdadır ve büyük avantajlara sahiptir. Özellikle yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı ve hastalığın tedavisinde kullanılan solunum cihazlarından diğer tıbbi malzemelere kadar birçok alanda Türkiye'nin kapasitesi diğer ülkelere kıyasla yüksektir. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye'de hastanelerdeki yatak sayısı 164 bin 471 iken, 31 Mart 2020 tarihi itibariyle bu sayı 239 bin 715'e yükselmiştir. Yine yoğun bakım yatak sayısı sadece 2 bin 214 iken, bu sayı 2020 yılı itibariyle 39 bin 994'e yükselmiştir. AK Parti ile sağlık alanında yapılan reformlar ve yatırımlar, ülkemizin bu küresel salgına karşı koyma kapasitesi ve müdahale gücünü çok fazla artırmıştır. Şehir hastanesi projelerinin yarısından fazlası 2017-2019 yılları arasında tamamlanmış ve vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır. Devam eden şehir hastanesi projelerinin ise 2020 ve 2021 yıllarında tamamlanması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.


"Cumhurbaşkanlığımız tarafından korona virüse karşı çok boyutlu ve çok aktörlü bir politika yürütülmüştür" diyen Arvas, şöyle devam etti:


"Devletimizin tüm kurumlarıyla işbirliği içerisinde sosyal etkileşimi azaltma, gönüllü karantinayı teşvik etme ve dayanışmayı güçlendirme açısından attığı adımlar ve sağladığı ekonomik ve toplumsal destek paketleri, küresel salgını en az zararla atlatma açısından umutları artırmaktadır. Cumhurbaşkanlığımız tarafından korona virüse karşı çok boyutlu ve çok aktörlü bir politika yürütülmüştür. Korona virüsün sağlık, ekonomi, çalışma hayatı, güvenlik, toplumsal düzen gibi alanlarda oluşturacağı olumsuz etkileri minimize etmek için etkili bir mücadele kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Hükümetimiz tarafından bu süreçte 4 milyon 400 bin aileye nakdi yardım yapıldı. Kamu Garanti Fonu desteği ile işe devam paketi kapsamında 144 bin 446 firmaya yaklaşık 121,1 milyar finansman sağlandı. Yine yaklaşık 878 bin esnafımıza 19,7 milyar TL finansman sunuldu. Aylık geliri 5 bin TL altında olan 5 milyon 52 bin vatandaşlarımıza 29,2 milyar TL kaynak kullandırıldı. Yapılan saha çalışmaları ve toplanan talepler doğrultusunda ilave desteklerin yapılması ve çeşitlendirilmesi mümkündür."


Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların ülkemizi korona virüs salgınıyla mücadelede örnek gösterdiğini dile getiren Abdulahat Arvas, "Salgının kontrol altına alınması konusunda da tarihi bir başarı ortaya koyan Türkiye, günlük ve toplam test sayısı bakımından da dünya sıralamasında ilklerde yer almaktadır. Test oranımız ve vaka oranımız gelinen noktada çok şükür her gün azalmaktadır. Bu olumlu gelişmeler dolayısıyla Türkiye normalleşme sürecini her yönüyle değerlendirerek dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında çeşitli kararlar almıştır. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekilde; 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için kısmi bir esneklik getirilmiştir. Bugün itibariyle şehirlerarası giriş-çıkış yasakları kapsamında Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illeri için kısıtlama kaldırılmış olup diğer 24 il için süre 15 gün daha uzatılmıştır. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulaması 5 Mayıs itibariyle sona eriyor. Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler randevulu olmak koşuluyla 11 Mayıs'ta açılıyor. Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri (Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler) 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verebilecektir. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlıyor. Salgın hastanesi olarak belirlenen kurumların sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılacak, söz konusu hastaneler hasta kabulüne ve normal işleyişe devam edecektir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler. Adliyelerde ara verilen duruşma, keşif, yargı süresi, icra-iflas takipleri 15 Haziran'da yeniden başlayacaktır. Vatandaşlarımız yaşadığımız sıkıntıları göz önünde bulundurarak rehavete kapılmamalıdır. Kişisel hijyeni ihmal etmeden, sosyal mesafe titizlikle uygulamalıdır. Sağlık Bakanlığı ve bilim adamlarının da açıkladığı üzere tehlike bitmiş değildir. Yetkililerin söylediklerine riayet ederek temkinli ve dikkatli olmak vatandaş olarak bizim sorumluluğumuzdur. Bu süreçte, salgın hastalık veya diğer kronik rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavi görmekte olan ve evlerinde karantinada olan vatandaşlarımıza da Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Yaşadığımız bu zor süreçte, sağlık personelimiz başta olmak üzere güvenlik, ulaşım, iletişim ve enerji gibi işlerde fedakarlık yaparak günlük hayatımızı kolaylaştıran bütün çalışanlara bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu. - VAN

Milletvekili, Türkiye, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 10:28 Kaynak: İHA


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