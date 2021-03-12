Milletvekili Arvas: "Usulsüz hayvan nakillerinde cezalar düşürüldü, kesim kısmen engellendi" - Son Dakika

Milletvekili Arvas: "Usulsüz hayvan nakillerinde cezalar düşürüldü, kesim kısmen engellendi"

12.03.2021 10:22
Milletvekili Arvas:

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti grubu tarafından TBMM Başkanlığına teklif edilen ve genel olarak ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba kanunun genel kurulda kabul edildiğini söyleyerek içerik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti grubu tarafından TBMM Başkanlığına teklif edilen ve genel olarak ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba kanunun genel kurulda kabul edildiğini söyleyerek içerik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Abdulahat Arvas; torba kanun ile yedi farklı kanunda değişiklik yapıldığını; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve ilgili sektörde faaliyet gösteren vatandaşlardan gelen taleplerin karşılık bulduğunu söyledi. Arvas, "Özellikle hayvancılık sektörü kapsamında üreticilerimizin lehine önemli değişiklikler yapıldı. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda yapılan değişiklikle, 'hayvan sağlığı, hayvan refahı ve zootekni ile ilgili yaptırımlar' yeniden düzenlendi. Düzenleme ile nakil esnasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilerek, karantina altına alınması amaçlanmıştır. Bugüne kadar nakil esnasında yolda yakalanan küpesiz hayvanların yaşına bakılmaksızın kesime sevki yapılıyordu, yeni düzenleme ile gebe, 6 aylıktan küçük koyun-keçi türü ve 1 yaşından küçük büyükbaş hayvan kesiminin önüne geçilmiş oldu. Bunlar dışında tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçiler nakil sırasında yakalanmaları halinde tüm masrafları sahibi tarafından karşılanmak üzere en yakın kesimhanede kestirilecek ve sahibine teslim edilecek. Yine üreticilerimizi zor durumda bırakan yüksek idari para cezaları yeni düzenleme ile makul seviyeye düşürülmüştür. Mevcut haliyle kayıt tutmayan hayvan sahiplerine işletme başına bin 513 TL, sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına 900 TL, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına 139 TL idari para cezası uygulanmaktaydı. Bu yüksek cezalar üreticilerimizi zor durumda bırakıyor ve hayvancılığı olumsuz etkiliyordu. Ekonomik bir uğraş olan hayvancılık, bölgemiz özelinde de geçim kaynağıdır. Bu nedenle yüksek cezaların makul ve ödenebilir bir seviyeye düşürülmesi inanıyorum ki ülkemiz ve bölgemiz hayvancılığına olumlu yansıyacaktır. Kabul edilen kanun kapsamında, belirlenen esaslara uygun olarak hayvanlarını tanımlatmayan, hayvanlarını kayıt altına aldırmayan ve gerekli bildirimlerde bulunmayan hayvan sahiplerine, sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına 50 lira, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına 5 lira, diğer hayvan türleri için hayvan başına 50 lira, işletmelerini kayıt altına aldırmayan ve kayıt tutmayan hayvan sahiplerine ise işletme başına 200 lira idari para cezası verilecek. Tarımsal üretimin entegrasyonu olarak gördüğümüz hayvancılık sektörünü, desteklemek ve geliştirmek için üreticilerimiz, sektör temsilcileri ve kurum amirlerimiz ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah zaman içinde stratejik bir sektör olarak gördüğümüz hayvancılık ile ilgili yapısal sorunların tamamını çözecek ve hayvan varlığımızı daha da arttıracağız. Yeni düzenlemelerin üreticilerimize ve sektöre hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN

Milletvekili Arvas: Usulsüz hayvan nakillerinde cezalar düşürüldü, kesim kısmen engellendi
Milletvekili Arvas: Usulsüz hayvan nakillerinde cezalar düşürüldü, kesim kısmen engellendi

Abdulahat Arvas, Milletvekili, AK Parti, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Arvas: 'Usulsüz hayvan nakillerinde cezalar düşürüldü, kesim kısmen engellendi' - Son Dakika


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