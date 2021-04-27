Milletvekili Arvas: "Van'da ağaçlandırma ivme kazandı" - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, dağıtılan ceviz, badem ve sedir fidanlarının ileride ekonomik kazanca dönüşeceğini, aynı zamanda oksijen üreterek sağlık kaynağı olacağını söyledi.

Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesi'nde fidan ekim ve dağıtım törenine yapıldı. Milletvekili Arvas'ın yanı sıra Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli ve AK Parti Muradiye İlçe Başkanı Nesim Yavrutürk'ün de katıldığı programa halkın ilgisi büyüktü. Türkiye'nin orman varlığı yönünden en fakir illerinden olan Van'da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı bu yılda devam ediyor. 21 Mart'ta başlayan Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Van Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bütün ilçelerde vatandaşlara ücretsiz 40 bin ceviz, 20 bin badem ve 20 bin sedir olmak üzere toplam 80 bin fidan dağıttı.

Ağaçlandırma konusunda hassasiyet gösteren Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bu senede çalışmaları yakından takip ederek destek oluyor. 2020 yılında Erciş ve Edremit Kent Ormanı projelerine destek olan Arvas, bunun yanı sıra diğer ilçelerde de meyve ve ceviz bahçeleri kurulmasına katkı sağlamıştı. Erciş üzümü konusunda da öncülük eden Arvas, tarihi Erciş üzümünün yaygınlaştırılmasına finansal destek sağlamış ve üzümcülüğün yeniden gelişmesini teşvik etmişti.

Orman İşletme Müdürlüğü himayesinde devam eden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında fidanlar kurum personeli tarafından kırsal mahallelerde vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor. Milletvekili Arvas, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içinde Van'da 80 bin ücretsiz fidan dağıtılacağını ifade ederek, dağıtımın devam ettiğini söyledi. Dağıtılan ceviz, badem ve sedir fidanlarının ileride ekonomik kazanca dönüşeceğini, aynı zamanda oksijen üreterek sağlık kaynağı olacağını ifade etti. Van Milletvekili Arvas, "AK Parti hükümetlerimiz döneminde çeşitli vesilelerle yapılan kampanyalar ile Türkiye'nin orman varlığında önemli bir artış olmuştur. Van'da da bu kampanyalar neticesinde yüz binlerce ağaç toprakla buluşmuştur. Bu konudaki gayretimiz inşallah artarak davam edecektir. Ağaçlandırma konusunda Van'a büyük hizmetleri olan Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli ve ekibini tebrik ediyor, bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e ve Bölge Müdürü Salih Çetiner'e Van adına teşekkür ediyorum" dedi. - VAN