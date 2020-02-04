Milletvekili Arvas:

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van ilinin hafızlık sınav merkezi olarak planlandığını söyledi.



Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas; Van, Hakkari, Bitlis ve Ağrı illerindeki Kur'an kurslarında eğitim öğretim gören öğrencilerin hafızlık tespit sınavlarına Erzurum ve Diyarbakır'da girmek zorunda kaldıklarını hatırlatarak, "Milletvekili arkadaşlarım Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal ile birlikte Diyanet İşleri Başkanımızı ziyaret ettiğimizde, Van'ın sınav merkezi olarak planlanmasını talep etmiştik. Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl ocak, haziran ve eylül aylarında yurtiçinde ve kasım ayında da yurt dışında olmak üzere dört defa hafızlık tespit sınavı yapılmaktadır. Haziran ayında yapılan bu sınavlara çoğunlukla Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi gören öğrencilerimiz müracaat etmektedirler. Söz konusu öğrencilerimizin Van'da sınav merkezi açılması yönündeki taleplerini Diyanet İşleri Başkanlığımıza ileterek, Van'ın ulaşımı ve imkanları ile mevcut illerden daha cazip olduğunu belirterek, ilimizin de sınav merkezi olarak değerlendirilmesini ifade etmiştik. Diyanet İşleri Başkanlığımız talebimizi uygun mütalaa etmiş, Van 2020 yılı Haziran ayı döneminde sınav merkezi olarak planlanmıştır. Bu hususta Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'a da şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimizin başarısına katkı sağlayacağına inandığım bu kararın da Van'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN