Son Dakika Haberleri: Milletvekili Atabek'ten Başkan Toçoğlu'na Ziyaret

Milletvekili Atabek'ten Başkan Toçoğlu'na Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.

Milletvekili Atabek'ten Başkan Toçoğlu'na Ziyaret, System.String[]
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'le bir araya geldi. AKOM'da gerçekleştirilen buluşmada Milletvekili Atabek, Başkan Toçoğlu'na Sakarya'ya kazandırdıkları dolayısıyla teşekkür etti. Toçoğlu ise Milletvekili Atabek ile birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette konuşan Başkan Zeki Toçoğlu, "Milletvekilimiz Çiğdem Erdoğan Atabek'i Afet Koordinasyon Merkezimizde ağırladık. Birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğumuz milletvekilimizle şehrimizi güzel hizmetlerle buluşturduk. Genç bir siyasetçi olan Çiğdem Erdoğan Atabek'in Sakarya'ya önemli katkılar sunacağına inanıyor, başarılar diliyorum" dedi.

"Sakarya için çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Zeki Toçoğlu'na Sakarya'ya kazandırdığı hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başlayan Milletvekili Atabek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'nu ziyaret ettik. Şehrimize uzun yıllardır hizmet sunan Başkanımızla birlikte çalışma imkanı bulduk. Şehrimizi geleceğe hazırlayacak projeleri hayata geçirdik. İnşallah hep birlikte Sakarya için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:54 Kaynak: İHA

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