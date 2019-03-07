Milletvekili Atabek'ten Prof. Dr. Dökmen'e Tepki

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Sakarya'da bir konferanstaki sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Sakarya'da bir konferanstaki sözlerine tepki gösterdi.



Atabek, yaptığı yazılı açıklamada, Dökmen'in açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu sözlerin eski Türkiye'nin hastalıklı zihniyetinin kalıntıları olduğunu ifade etti.



Yeni Türkiye'de başörtüsü tartışmalarının geride bırakıldığını ve başörtülü insanların birçok başarıya imza attığını belirten Atabek, "Ülkemizde birçok başörtülü öğretmenimiz, iş kadınımız ve bilim insanımız varken, köhnemiş düşünceleriyle Üstün Dökmen, yeni Türkiye'nin özgürlükçü düşünce dünyasını görememektedir. Kendisi de çok iyi bilmektedir ki başörtüsünün bir meslek dalı icra etmeye engel bir kanıtı da yoktur. Kendisini, başörtüsü tartışmalarını geride bırakan, aydınlık yeni Türkiye'ye davet ediyorum." ifadesini kullandı.



"Başörtülü bir milletvekili olarak bu olayın takipçisi olacağım"



Atabek, önemli olanın zihinlerin berraklığı ve beyinlerin örtülü olmaması gerektiğini aktararak, açıklamasında şunları kaydetti:



"21. yüzyılda başörtülü kadınlar savaş uçaklarını bile kullanabiliyorken, birçok alanda ülkemize, milletimize ve hatta dünyamıza çeşitli katkılar sağlıyorken, haberlere konu olan bu düşünceler eski Türkiye'nin hastalıklı zihniyetinden kalıntılardır. Bu ülkede AK Parti iktidarı gelene kadar başörtülü kadınlara ikinci sınıf insan muamelesi yapıldı, ikna odalarında psikolojik şiddete maruz bırakıldılar. İktidarımız göreve geldiği günden beri yaptığı çalışmalarla başörtüsüne özgürlüğü getirdi ancak bu durumu hala hazmedemeyen Üstün Dökmen gibi kişilerin olması bizleri derinden yaralıyor. Başörtülü bir milletvekili olarak bu olayın takipçisi olacağım. Üstün Dökmen ve onun gibiler asla unutmamalıdır ki 28 Şubat, AK Parti iktidarının tarihin çöplüğüne gömdüğü kara bir lekedir ve asla unutulmayacaktır."

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