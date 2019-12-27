Milletvekili Atay'dan Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Atay'dan Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret - Son Dakika

Milletvekili Atay'dan Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Milletvekili Atay'dan Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Milletvekili Atay, Milliyetçi Hareket Partisi Nizip İlçe Başkanı Davut Karabacak ve ilçe yönetiminin de aralarında bulunduğu heyet, Sarı ve AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan tarafından karşılandı.

Ziyarette belediyenin çalışmaları hakkında Atay ve beraberindekilere bilgi veren Başkan Sarı, ziyaretlerinden dolayı MHP heyetine teşekkür etti.

Milletvekili Atay ise Nizip için yapılması gereken ne varsa ve bu konuda kendilerine düşen görev ve sorumluluk neyse üstlenmeye ve ilçe için her zaman çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:40 Kaynak: AA
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