Milletvekili Atay TBMM İçişleri Komisyonu Başkan Vekilliği görevine yeniden seçildi - Son Dakika

Alev Dedegil sözcülüğe ve Katip Üyeliğe ise Müslüm Yüksel tekrardan seçilmişlerdir. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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