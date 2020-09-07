Milletvekili Atay Uslu'dan, Göynük Kanyonu daveti - Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu'nu gezerek, doğaseverleri bu güzelliği keşfetmeye davet etti.

Göynük Kanyonu'na dikkati çekmek amacıyla yapılan gezide Uslu'ya, partisinin ilçe teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

Uslu ve beraberindekiler yürüyüşün ardından kanyonda yüzdü.

Gezi hakkında açıklamalarda bulunan Uslu, doğa ve dağ yürüyüşleriyle bölgenin güzelliklerinin keşfedilebileceğini söyledi.

Uslu, yaklaşık 5 kilometrelik bir etaba sahip olan Göynük Kanyonu'nda günübirlik gezi turlarının yapıldığını belirtti.

Beydağları Milli Parkı içindeki kanyonun tarihi Likya yolu üzerinde bulunduğuna işaret eden Uslu, "Yüzerek, yürüyerek ve kayalıklardan tırmanarak ilerlenilen kanyon dünyanın en güzel yürüyüş parkurlarından birisi. Göynük kanyonunu keşfetmek çok keyifli. Herkesi keyifli bir keşfe davet ediyoruz." diye konuştu.

Şelaleleri ve doğal havuzlarıyla kanyonunun doğa sporları açısından da elverişli olduğunu anlatan Uslu,"Göynük Kanyonu, doğa sporları açısından muhteşem bir vadi. Özellikle girişteki büyük göletin suyu çok berrak ve soğuktur." dedi.

Antalya'da doğa turizmi için önemli destinasyonların bulunduğunu anlatan Uslu, şunları ifade etti:

"Antalya'da turizmi Toroslar'a, Toroslar'ın arkasına, doğaya, yaylalara, muhteşem kanyonlara doğru yayılıyor. Bu yayılmayı hızlandırmaya ihtiyacımız var. Antalya'da güneş, kum, deniz muhteşem değerlerimiz ancak doğa, kültür, tarih güzelliklerimiz de muhteşem. Likya yolu, Sufi yolu, Yörük yolu, Göynük, Saklıkent, Köprülü Kanyon, Altınbeşik gibi değerlerimiz Türkiye'nin doğa, tarih, kültür turizminin ana merkezinde yer alabilir. "