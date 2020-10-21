Milletvekili Atay Uslu, Finike ve Kumluca'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, fırtına ve dolunun can kaybıyla hasara yol açtığı Finike ve Kumluca ilçelerinde incelemelerde bulundu.

TBMM Akdeniz-Pa Türk Grubu Başkanı da olan Uslu, ilk olarak Kumluca ardından da Finike'de zarar gören yerleri gezerek zararın boyutu hakkında bilgi aldı.

Çiftçilere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Uslu, "Kumluca ve Finike'de dolu ve hortum seralarla portakal bahçelerine zarar verdi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Afet olduğu andan itibaren hemen sahaya çıktıklarını belirten Uslu, konuyu ilgili bakanlara ilettiklerini ve en kısa sürede Hükümetin gerekli çalışmaları yapacağını kaydetti.