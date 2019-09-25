Son Dakika Haberleri: Milletvekili Atilla Kaya'dan "Buca Cezaevi" açıklaması
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Milletvekili Atilla Kaya'dan "Buca Cezaevi" açıklaması

44 dakika önce

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca Cezaevinin taşınarak yerine yeşil alan oluşturabileceğini bildirdi.

Milletvekili Atilla Kaya'dan

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca Cezaevinin taşınarak yerine yeşil alan oluşturabileceğini bildirdi.

Kentte temaslarda bulunan Kaya, Buca ilçesinde bulunan cezaevi yakınındaki esnafı ziyaret etti, onların sorunlarını dinledi.

Şehrin merkezindeki Buca Cezaevi'nin taşınması gerektiği yönünde görüşler aldıklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Buca Cezaevi taşınarak yerine yeşil alan oluşturulabilir. İzmir'in göbeğinde 73 bin 924 metrekare olan devasa bir alandan bahsediyoruz. Şehirlerimizdeki yeşil alan miktarını artırmak için canla başla çalışıyoruz. Burada da insanların soluklanacağı bir yeşil doku ortaya çıkartılabilir. İzmir'in kalbindeki bu bölge halkımızın nefes aldığı bir alan haline getirilebilir. Bunun için Buca Belediyesi ile ortak bir çalışma yürütebiliriz. İzmir için güzel ve faydalı olan neyse onu yapalım."

Milletvekili, İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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