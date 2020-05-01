Milletvekili Aydemir: 'AK dava hakkı teslim davasıdır' - Son Dakika
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Milletvekili Aydemir: 'AK dava hakkı teslim davasıdır'

6 saat önce

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'AK Dava bir hak davasıdır.

Milletvekili Aydemir: 'AK dava hakkı teslim davasıdır', System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'AK Dava bir hak davasıdır. Hakkı tespit, teslim ve takdir davasıdır. Hak zemininde gönülleri buluşturma davasıdır. 18 yıllık süreçte emeğin ve emekçinin hakkına saygı, hukukuna hürmeti hakim kılan anlayış, AK Dava ile muktedir olmuştur. ' dedi.


AYDEMİR'İN MESAJI


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, işçi haklarında izlenen süreç ve gelinen aşamayı değerlendiren Milletvekili Aydemir, 'AK anlayış, işçi haklarının istismar edilmesi ve emek üzerinden istismar siyaseti sürecini sonlandırmış; emeğin kutsal, alın terinin mübarek olduğu gerçeğini emek ve emekçiye verdiği özel değer, bu yolda geliştirdiği yaptırım ve yatırımlarla ortaya koymuştur. ' kaydını düştü.


İŞÇİ HAKLARI VE AK DÖNEM


AK Parti öncesinde emeğin istismar edildiği, işçi hakları üzerinden siyaset yapılarak politik rant aracı haline dönüştürüldüğünü hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde çıkarılan yasalar, hayata geçirilen düzenlemeler ve verilen haklarla emeğe saygı dönemi başlamış, alın teri sahipleri baş tacı edilmiştir. ' dedi.


EMEĞE AK YAKLAŞIM


AK yaklaşımla işçinin sermayenin esiri olmaktan çıkarıldığı, emekçinin hayatın her alanında söz sahibi kılındığını ifade eden Milletvekili Aydemir, 'Düşünce, inanç ve teşebbüs hürriyetleri önündeki tüm engelleri ortadan kaldıran AK dava, emek ve emekçi odağında da hakkı tesis etmiş; geçmişte gözyaşı ile anılan 1 Mayıslar artık hak zeminde 'dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma' günü haline getirilmiştir. ' yorumunu yaptı.


'İŞÇİ HAKKI AZİZ, EMEĞİ MÜBAREKTİR'


Türkiye'de emek ve emekçi hakkının tesisi ve teslimiyle, tarımdan sanayiye her alanda bir gelişme, büyüme ve ilerleme yaşandığına işaret eden Milletvekili Aydemir, 'İşçinin hakkını aziz bilen AK öngörü ve değerlendirmeler huzuru hakim kılmış, Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inandık, emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik' vurgusu kaydında emek değerini bulmuş, emekçi hakkına kavuşmuştur. ' dedi.


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VURGUSU


Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin her bir ferdinin yararlanması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçilerimizle, çalışanlarımızla sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz.' düsturunu kalben paylaştıklarını belirten Milletvekili Aydemir, 'İşçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkusunu paylaşıyor, Emeğe saygı, Emekçiye hürmet ahdinde kararlılığımızı yineliyoruz' dedi. - ERZURUM

Milletvekili, AK Parti, İşçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 02:13 Kaynak: İHA


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