Milletvekili Aydemir, 'AK süreç destansı bir kıyamdır' - Son Dakika

Milletvekili Aydemir, 'AK süreç destansı bir kıyamdır'

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, 'Türkiye AK ufukta 2023'ten 2071'lere yürüyor.

Milletvekili Aydemir, 'AK süreç destansı bir kıyamdır', System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, 'Türkiye AK ufukta 2023'ten 2071'lere yürüyor. Değerlerimiz üzerinden yeniden diriliş sürecini havi bu sefer, İla'yı Kelimetullah için Devlet Ebed Müddet ahdi ve kararlılığıdır. Erzurum bu destansı kıyamın ilham adresi, ecdada ve onların can adadığı değerlere vefa durağıdır. ' dedi.

Aydemir'den 7'inci Hafta Programı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 7'inci Hafta Erzurum saha çalışmalarını Palandöken, Yakutiye, Aziziye ve Pasinler ilçelerinde istişare etkinlikleriyle devam ettirdi. Düzce'den sonra. Tokat Erbaa, Niksar; Artvin Ardanuç ve Borçka ilçe kongrelerine deruhte eden Milletvekili Aydemir, Erzurum programları düzeyinde AK Parti ilçe Yönetim Kurulu toplantılarına katıldı.

Aydemir Yakutiye'nin Konuğuydu

Erzurum AK Parti ilçe kongreleri sonrasında göreve gelen İlçe Başkanları ve yönetim Kurulu üyelerini tebrik eden Milletvekili Aydemir, AK Parti Yakutiye ilçe Başkanlığı yönetim kurulu toplantısına iştirak etti. Vizyon 2023 ekseninde yeni döneme dair tespit, beklenti ve temennileri paylaşan Milletvekili Aydemir, 'Beyefendilik numunesi, dadaş kumaşı kavi başkanımız Sayın Recep Aydın kardeşimizin

şahsında bütün yönetici kardeşlerimiz iftihar varakamızdır. Hayırlı olsun. ' değerlendirmesinde bulundu.

Ömeroğlu ve Yönetimine Tebrik

Milletvekili Aydemir, daha sonra AK Parti Yakutiye ilçe Başkanlığını ziyaret ederek, ilçe teşkilatının ilk toplantısına katıldı. Toplantıda AK Parti değerler yaklaşımı ve siyasi süreçle ilgili kayıtları aktaran Milletvekili aydemir, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, 'Müstesna gayretleriyle AK Partimize değer katan Palandöken İlçe Başkanlığımızı ziyaret edip, kongre sonrası ilk yönetim kurulu toplantısına iştirak ettik. Dirayet timsali İlçe Başkanımız Sayın Haktan Ömeroğlu kardeşimiz indinde yönetimi oluşturan ak dimağlara yürekten başarı diliyoruz.' temennisini paylaştı.

Aziziye'de Ak Coşku

AK Parti il Koordinatörü Rıza Altunayar ile Birlikte Aziziye AK Parti ilçe Başkanlığı yönetim kurulu toplantısında bulunan Milletvekili Aydemir, İlçe Başkanı Ensar Coşkun ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, başarı dileklerini iletti. Aydemir yaptığı değerlendirmede, 'Heyecan ve çalışma azmiyle donanmış yöneticilerimizi görmek şevkimizi kamçıladı. Aziziye ve Erzurum için Uğurlu olsun inşallah. ' dedi.

Pasinler'de Ak Gündem

Milletvekili Aydemir AK Parti Teşkilat ziyaretleri kapsamında Pasinler ilçesinin konuğu oldu. Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ile beraber ilçe kongresinde göreve gelen AK Parti ilçe Başkanı Gökhan Kanal ve yönetim kurulu üyelerine tebriklerini sunan Milletvekili Aydemir, yeni döneme ilişkin istişarelerde bulundu, Pasinler kaydında gerçekleştirilecek çalışmaları değerlendirdi. Aydemir yaptığı açıklamada, 'Başkanımız Sayın Ahmet Dölekli'yle birlikte kardeşimiz sayın Gökhan Kanal ve AK Yönetimi ilçemize büyük değer katacaklar inşaallah.' İfadesine yer verdi.

Pasinler ve Halil İbani7ye Vefa

Milletvekili Aydemir tebrik ziyaretleri sonrasında ilçede devam eden yatırımları inceledi, Pasinler'de İlk Vakıf Senedini düzenleyen, Türk İslam Vakıf Medeniyetine damga vuran Halil ibani anısını diri tutmak amacıyla hayata geçirilen Vakıf Anıtı Projesi inşaatında incelemelerde bulundu. 4 dönem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurulda Pasinler'in Vakıf Medeniyetinin merkezi olduğu gerçeğini dile getiren Milletvekili Aydemir, 'Pasinler Vakıf anıtı bir değerler yaklaşımı, ecdada minnettarlık, İslam Medeniyetine hürmet, Pasinler'in Türk - İslam Tarihindeki öneminin ifadesidir. ' dedi.

Pasinler Vakıf Günleri

Ülke çapında Vakıflar Haftası kapsamında Pasinler Vakıf Günleri etkinliğinin gerçekleştirilmesi odağında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Milletvekili Aydemir, '1048'de Pasinler Zaferi ile Anadolu'da bir Türk Mührü olan Pasinler, medeniyetimizin de kadim duraklarındandır. Bu etkinlik ecdada vefanın da kaydıdır' yorumunu yaptı.

Pasinler Esnafıyla Buluşma

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, AK Parti ilçe Başkanı Gökhan Kanal ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Kaymakamı Kadir Perçi'yi ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ilçede yürütülen programlı çalışmalar ve yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Milletvekili aydemir daha sonra AK Heyetle birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek, ilçe, il ve ülke gündemine dair beklenti ve tespitleri aldı.

Pasinlerli Dadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Minnettar

İlçe esnaf ve eşrafının pandemi sürecinde alınan tedbirler ve hayata geçirilen destekler odağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını, bunu bir hak teslimi olarak gördüklerini belirten Milletvekili Aydemir, 'Pasinler ortak bir duruş ve kararlılıkla yüksek bir vefa kaydediyor. Pasinlerli dadaşlara minnettarız' dedi.

Aydemir Karayazılı Muhtarlarla İstişare Etti

Milletvekili Aydemir alan çalışması sonrasında irtibat Ofisinde Karayazılı Muhtarlarla bir araya geldi. İlçede yürütülen çalışmaların ele alındığı buluşmada, ilçeye ait beklentiler, yürütülen çalışmaların seyri hakkında görüş alış verişi yapıldı. Aydemir yaptığı açıklamada, 'Karayazı ilçemizden gelen çok sayıdaki muhtarımızla istişarelerde bulunduk, yapılanları ele aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mehmet Sekmen'in ilçeye dönük çalışmalarına muhtarlarımızın minnettarlığı zirvede. İnşaallah bu seçkin ilçemiz AK Parti ile kalkınmanın doruklarına varacak.' İfadelerine yer verdi. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Aydemir, 'AK süreç destansı bir kıyamdır' - Son Dakika


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