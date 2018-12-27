Milletvekili Aydemir: "Akif'in Davası, Milli İradenin Davasıdır"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "İlhamını Kurandan, üslubunu tarihten, edasını milletten alan Milli şairimiz ve mütefekkirimiz Akif'in davası, bizim, milli iradenin davasıdır.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "İlhamını Kurandan, üslubunu tarihten, edasını milletten alan Milli şairimiz ve mütefekkirimiz Akif'in davası, bizim, milli iradenin davasıdır. Bu dava vahdet ve tevhid davasıdır. Allah hepimizi bu yolda kararlı ve azimli kılsın" kaydını düştü.



AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Yüce milletimizi 'Hakka tapan' bir millet olarak tasvir eden; nefsini mekki hükümler ışığında milletimizin dayandığı temeller ve onu tarif eden değerlerin ilelebet ayakta ve diri kalması uğruna adayan İman adamı Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hakka vuslatının 82'inci yıldönümünde rahmet, şükran ve minnetle anıyor, davasına sadakatten ayrılmayacağımıza bir kerre daha ahdediyoruz" dedi.



Akif'in İslam imanı ile milli dinamizmi Çanakkale destanını kainata belleten bir ruh halinde kaydettiğini; vahdet ve tevhit doğrusunu bu gün Rabia'da ifadesini bulan birlik, dirlik ve bütünlük şuuru içinde İslam ümmeti ve Türk Milleti için bir yol haritası olarak gösterdiğini belirten Milletvekili Aydemir, "İlhamını Kurandan, üslubunu tarihten, edasını milletten alan Milli şairimiz ve mütefekkirimiz Akif'in bu davası, bizim, milli iradenin davasıdır. Allah hepimizi bu yolda kararlı ve azimli kılsın" diye konuştu.



Mehmet Akif Ersoy'un Türk Milletini, bir mütefekkirin vurgusu ile 'İslam aleminin mesul otoritesi' olarak gördüğüne işaret eden Milletvekili Aydemir, "İla'yı Kelimetullah uğrunda nizamı alem davasına ruhunu teslim, nefsini ram eden yüce milletimiz, iman, mücahade ve mücadele timsali abide şahsiyet Akif'imizin vahdet ve tevhid imanını ebediyen paylaşacak, yeryüzündeki mazlum ve mağdurların hamisi olma görevini ebediyen sürdürecektir" dedi.



Kardeşlik imanını ebediyen diri tutacağız



Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İslam dünyasını el ele verdirmek ve tek cephe halinde görmeyi manevi bir cihad olarak gördüğünü, bugün İslam alemindeki parçalanmışlık ve bölünmüşlüğün giderilmesinde 'vahdet ve tevhid' imanının tek çare olarak gösterdiğini bildiren Milletvekili Aydemir, "Myanmar'daki zulüm, Suriye'deki kan, Filistin'deki gözyaşlarını dindirmek ve durdurmak, ülkemizde kardeşlik imanını ebediyen diri tutmak yüce milletimize verilmiş ilahi bir görevdir. Akif'in ufkunda bu azmi gösterenlere, Muhammed İkbal'den Mehmet Akiflere, bizi biz yapan değerleri tarihe kaydeden ruh mimarlarımıza minnettarız" ifadesine yer verdi.



Milletvekili Aydemir, Milli Şair Akif'in: Yaklaşık bir asır önce İslam Alemini, ' Ey tefrika zehriyle şaşırmış giden ümmet!?Nisyana çıkan yolda mı kaldın gümrah/La havle vela kuvvete illa billah' vurgusuyla uyardığına işaret etti.



Akif'in Safahatta, sanki bugünleri görüyormuşçasına kaydettiği: 'Müslümanlık sizi gayet sıkı gayet sağlam/Bağlamak lazım iken, anlamadım, anlayamam/Ayrılık hissi nereden girdi beyninize' dizelerine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, "Milli Şairimizin: 'Kaldırın ayrılık esbabını artık aradan/Siz bu davada iken yoksa, iyazen billah/ Ecnebiler olacak sahibi mülkün nagah' ikazını hep hatırda tutmak, vahdet ve tevhid imanında buluşmak İslam aleminin tek kurtuluş yoludur. Yüce milletimiz, mübarek iradesiyle, Akif'in bu düsturu üzerinde kararlıdır. Yüce milletimiz birlik ve bütünlüğün ifadesi olarak bu yolda sabit kademdir" dedi.



Akif'in, 'Gökten inmez bir de hiçbir şey. Bütün yerden taşar/Kendi imanıyla bir millet ölür ya da yaşar' hatırlatmasını yaptığı, ; 'Kendi mahiyet-i ruhiyyeniz olsun klavuz/Çünkü beyhudedir ümmid-i selamet onsuz' dizeleriyle yol haritası çizdiğini belirten Milletvekili Aydemir, "O'nun yüce milletimize yaptığı:



'Allaha dayan, saye sarıl, hikmete ram ol/Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol' çağrısı Asım'ın nesli olan gençliğimizin pusulası olacaktır" açıklamalarında bulundu.



Anadolu'yu enbiya yurdu ve şüheda burcu olarak tarif eden Akif'in 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez/Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez' dizelerine telmihte bulunan Milletvekili Aydemir, "Milli şairimiz, 'Sen, ben desin efrat aradan vahdeti kaldır/Millet için işte kıyamet o zamandır' diyor. Yüce milletimiz kardeşlik gücü, birlik ve beraberlik imanıyla tek yürek, tek vücut olarak, Akif'in yolunda 2019'dan 2023'lere, 20171'lere başlattığı seferi sürdürecek, Akif'in davasından asla taviz vermeyecektir" dedi. - ERZURUM

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