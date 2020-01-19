Milletvekili Aydemir Atatürk Üniversitesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde başlatılan ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde devam eden Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilen " Erzurum'un Geleceği" konulu Arama Konferansının sonuç raporları şehrin idari ve bürokrasi erkanı ile paylaşılmaya devam ediliyor.



Rektör Çomaklı bu kapsamda, Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile Erzurum'un geleceğinin şekillenmesine yönelik düzenlenen konferans hakkında bilgi paylaşımında bulundu.



Ziyarette Yeni Nesil Üniversite Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Metodoloji Destek Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Proje Ofisi, Lisans Eğitim Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) ile Kurumsal İletişim Direktörlüğü birim yöneticileriyle bir araya gelen Aydemir, Rektör Çomaklı ve konuklar ile birlikte birimlerin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.



Birim ziyaretlerinin ardından BAP'ta gerçekleşen toplantıda "Erzurum'un Geleceği" başlıklı arama konferansının sonuç raporu ve çıktılarını Aydemir'e sunan Rektör Çomaklı, iç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen arama konferansı hakkında bilgi verdi. "Erzurum'un Geleceği" konulu arama konferansının, Yeni YÖK sistemi yaklaşımı dikkate alınarak üniversite-toplum iş birliği çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Rektör Çomaklı, Erzurum'un gelecek planlamasının yapılmasına yönelik yol haritalarının tartışıldığını söyledi.



Atatürk Üniversitesinde yapılan çalışmaların özelde Erzurum, genelde ise ülkemiz için önemli atılımlar olduğunu belirten Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bilimsel ve akademik gelişmelerin gelenekçi yapıyı değiştirdiğini, niteliği artırmak için çağa ayak uyduracak hamlelerin yapılması gerektiğini vurguladı.



Atatürk Üniversitesinin de yapmış olduğu yenilikler ile bu değişime ayak uydurduğunu belirten Aydemir: "İyi eğitilmiş nüfus, kalkınmayı hızlandırıcı ve üretici bir lokomotif vazifesini görmektedir. Nitelikli ve kaliteli nüfus yetiştirmenin de en önemli yolu şüphesiz ki iyi bir eğitim sistemine sahip olmaktır. Bu nedenle üniversiteler bölge ve ülke kalkınmasında söz sahibi olan üst düzey eğitim veren kurumlardır. Ülke yükseköğretiminde uzun bir mazisi olan Atatürk Üniversitesi de bu misyonu başarıyla yerine getiren kurumlarımızın başında yer alıyor. Ne kadar iftihar etsek azdır. Bugün de gördük ki geleceğimiz emin ellerde. Bu duygu ve düşüncelerle, bizleri misafir eden, sunumlarıyla geleceğe daha umutlu bakmamıza vesile olan Atatürk Üniversitesinin kıymetli Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyor; kendisine, ekibine ve tüm üniversite ailesine çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. - ERZURUM