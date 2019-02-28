Milletvekili Aydemir Aziziyeli Dadaşlarla İstişare Etti

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Dadaşların genel yönetimde olduğu gibi yerel yönetimde de istikrar ve güven ortamına yoğunlaştığını kaydederek, ' 31 martta dadaş feraseti cumhur ittifakında buluşacak, sonuçlarda Erzurumluluk duruşu bir kez daha vurgulanacaktır.

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Dadaşların genel yönetimde olduğu gibi yerel yönetimde de istikrar ve güven ortamına yoğunlaştığını kaydederek, ' 31 martta dadaş feraseti cumhur ittifakında buluşacak, sonuçlarda Erzurumluluk duruşu bir kez daha vurgulanacaktır. Dadaşların kararı budur.' dedi.



AYDEMİR VE AK HEYET AZİZİYE'DEYDİ



AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir yerel seçim çalışmaları kapsamında Aziziye Ocak, Alaybeyi, Başçakmak mahallelerinde dadaşlarla buluştu. Aziziye ilçe teşkilatıyla seçime değgin istişarelerde bulunan Milletvekili Aydemir AK Parti Aziziye ilçe Başkanı Ensar Coşkun, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve AK Parti heyetiyle birlikte 1. OSB'yi ziyaret ederek esnaf ve sanatkarın görüşlerini aldı.



CUMHUR İTTİFAKI TEK YÜREK



Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve AK Partililerle birlikte Palandöken İlçe Başkanlığım Seçim İrtibat Bürosu açılışına katılan Milletvekili Aydemir, Palandöken'deki AK coşkuyu paylaştı. Aydemir, '31 Mart zaferiyle, 2019 Erzurum kongresinin 100. Yıl dönümünü taçlandıracağız.' dedi.



'HAYIRLI OLSUN'



Milletvekilleri, AK Parti ve MHP'li yöneticilerle birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2019 seçimleri adayı Mehmet Sekmen'in seçim irtibat ofisi açılışını gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, 'MHP yöneticisi kardeşlerimiz ve yüzlerce hemşehrimizin coşku dolu iştiraki, 31 Mart için eşsiz bir zafer sonucunu işaret ediyor. Hayırlı olsun.' niyazında bulundu.



AZİZİYE'DE AK MEŞVERET



AK Parti Aziziye İlçe başkanlığı tarafından düzenlenen ve Belediye Meclis Üyesi adaylarının da iştirak ettiği toplantıya katılan Milletvekili Aydemir, 'Cumhur ittifakına gönül veren kardeşlerimizle, 31 Mart'ta başarı bayrağını burca yerleştirme kararlığına ahdettik. Cumhur ittifakını ifade eden bütün kardeşlerimize başarı diliyoruz. ' dedi.



MAHALLE ZİYARETLERİ



Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye ilçe Başkanı Ensar Coşkun ve AK Parti heyetiyle birlikte ilçenin Ocak, Başçakmak ve Alaybeyi mahallelerini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, dadaşların ülke, bölge ve ile ait değerlendirmelerini aldı, görüş alışverişinde bulundu.



ALAYBEYİLİLER CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNETTAR



Yerel hizmetlerin lezzetini alan Alaybeyliler'in "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu hizmet ekibine teşekkür ediyoruz; şer ittifakının da farkındayız, 31 Mart'ta gereğini yapacağız" kaydına yer veren Milletvekili Aydemir, 'Alaybeyili Dadaşlar, bize, Belediye Başkan adayımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan ve MHP ilçe Başkanı Murat Karadaş'a "Birlikte rahmet vardır kararlılığını gösterdiler. Cumhur ittifakının dadaş cephesinde karar tek: Zillete hayır, Rahmete ve birliğe evet. ' ifadesini kullandı.



'ALLAH BİZİ, PKK VE FETÖ İLE AYNI SAFTA OLMAKTAN MUHAFAZA ETSİN'



Aziziyeli Dadaşların Cumhur ittifakında yer aldığını, "Karşı cephe bölücülerin desteğini alan bir ittifak. Allah bizi PKK ve FETÖ ile aynı safta olmaktan muhafaza etsin." niyazında buluştuğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Aziziye İlçemizin şirin köyü Ocak'ta yerel hizmetleri konuştuk. Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan'ın hizmet broşürünü gösteren hemşehrilerimiz söz birliği içinde "Başkanımızdan çok memnunuz, önümüzdeki dönem çok daha verimli olacağına inanıyoruz" dediler. Cumhur İttifakının milli damarı ifade ettiğini söylememiz üzerine hemşehrilerimizin notu çok değerliydi. "Karşı cephe bölücülerin desteğini alan bir ittifak. Allah bizi PKK ve FETÖ ile aynı safta olmaktan muhafaza etsin." Fazla söze hacet var mı? dedi.



OSB BULUŞMASI



Milletvekili Aydemir, Aziziye İlçe Başkanı Coşkun, Belediye Başkanı Orhan, AK Parti yöneticileri ve danışmanlarıyla birlikte 1'İnci OSB'de esnaf ve sanatkarları ziyaret ederek, görüş ve önerileri aldı, esnafın beklentilerini tespit ederek meşverette bulundu. Aydemir ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, 'Organize Sanayi'de işyeri olanlar da çalışanlar da temel bir soruna işaret ettiler. "Siyasi saikle ekonomik gelişmelere dönük yanlı ve yalan haberler moral bozucu olmanın yanında, teröre teşne kesimlere moral aşılıyor. Buna dikkat etmek gerek." Duyarlılıklarına şükran.' kaydını düştü.



ESNAF VE SANATKAR İSTİKRARDAN YANA



Genel ve yerel hizmetlerden son derece memnun olan Sanayici ve işadamlarının, "İş alemi için en mühim beklenti istikrar" vurgusunu çok değerli bulduklarını söyleyen Milletvekili Aydemir,'31 Mart sonrası uzun süre seçim atmosferinden uzak olunma hali bile iş dünyasına heyecan verici ve şevk artırıcı. Esnaf ve sanatkarımız, ekonomimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın atılım ve yatırımlarıyla sağlam bir temele sahip olduğunda hem fikir. Esnaf ve sanatkarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın ufuk çizgisinde Türkiye'nin 2023'ten 2071'lere emin bir yürüyüş içinde olduğuna inanıyor ve Sayın cumhurbaşkanımıza güveniyor. Biz de milli iradenin vefa ve sadakatine inanıyor ve teslim oluyoruz. ' dedi. - ERZURUM

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