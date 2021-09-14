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Milletvekili Aydemir: 'Bir daha asla olmayacak!' - Son Dakika

Milletvekili Aydemir: 'Bir daha asla olmayacak!'

14.09.2021 09:11
Milletvekili Aydemir: 'Bir daha asla olmayacak!', System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "15 Temmuz, 12 Eylül damarının uzantısıydı, bir daha asla olmayacak.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "15 Temmuz, 12 Eylül damarının uzantısıydı, bir daha asla olmayacak." dedi. Aydemir, 'Vurgumuz çok net: Tek suçları "Önce millet, bayrak, vatan, devlet" demek olan gençleri katleden 12 Eylülcüler, PKK ihanet çetesini de planlı bir biçimde yeşertmişlerdir.' kaydını düştü.

Aydemir Sosyal ve Ekonomik Gündemi Yorumladı

AK Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Erzurum'da gerçekleştirdiği saha çalışmalarının sonuçlarını paylaştı, esnaf, sanatkar, çiftçi ve ücretli kesimin ekonomik süreçle ilgili tespitlerini aktardı, işçi, memur ve emekli kesimin teşhis ve öngörülerini dile getirdi. İlçe ilçe, köy köy yaptığı ziyaretlerde iş insanları, esnaf ve sanatkarın aktarımlarını ilgili STK'larla paylaştığını bildiren Milletvekili Aydemir, sonuçlarını basın toplantımızda not düştü.

Gençlerin Sosyal Medya Düzenlemesi Talebi

Milletvekili Aydemir, Erzurum'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde gençlerin, sosyal medyayla ilgili "Kanuni düzenleme yapılsın, burası iftira zemini olmaktan çıksın." talebinde bulunduğunu anlattı. Milletvekili Aydemir, TBMM'nin, bu dönemde, mutlaka böyle bir çalışma içinde olması gerektiğini, bunun toplumun özel bir beklentisi olduğunu söyledi.

12 Eylül Türkiye'nin başına gelen en büyük zulümlerden biridir'

12 Eylül darbesinin, Türkiye'nin başına gelen zulümlerin en büyüklerinden biri olduğunu ifade eden Aydemir, "Bugün, siyasi düzlemde 12 Eylül'e o gün destek verenlerin de siyaset yaptıklarını görüyoruz. Utanmadan, sıkılmadan o gün 12 Eylül'e destek verdiklerini sanki millet bilmiyormuş gibi bugün zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkmaya çalışanları görüyoruz. Ama millet bunların hepsini biliyor. Bugün bu neviden siyaset yapanlar, 12 Eylül'ün şeriki durumundadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

'15 Temmuz, 12 Eylül damarının uzantısıydı'

Milletvekili Aydemir, 12 Eylül'ün, 1980 sonrası terörist oluşumun arkasındaki yegane unsur olduğunu belirterek, "PKK gibi bir illeti milletin başına musallat ettiler. ve onlarla beraber şerik durumda olanlar, 12 Eylül'ü arkadan destekleyenler, bugün sureti haktan görünerek, AK Parti'ye suçlama yönlendiriyor." diye konuştu. "15 Temmuz, 12 Eylül damarının uzantısıydı, bir daha asla olmayacak." diyen Aydemir, ordunun, bundan sonra "ordu-millet el ele" şuuruyla yürüyeceğini kaydetti.

'Tek suçları önce vatan demekti, önce devlet demekti, önce bayrak demekti'

12 Eylül yönetimi tarafından katledilen mazlum gençleri rahmetle andıklarını ifade eden Milletvekili Aydemir, 'Fikri Arıkan, Halil Esendağ, Ali Bülent Orkan, Cengiz Paktemur, Cevdet Karakaş, Mustafa Pehlivanoğlu, Selçuk Duracık, Ahmet Kerse, İsmet Şahin, Hüseyin Karamahmutoğlu..Bu isimler darağacına giderken son sözünüz nedir diye sual edildiğinde, 'Vatan sağ olsun, diyen vatan evlatlarıydılar. ve bunların hiç biri, 20'li yaşlarını tamamlamış değildi. Onlu yaşlarda olanlar vardı bu vatan evlatlarının. Tek suçları vatana sadakatti, önce vatan demekti, önce devlet demekti, önce millet demekti, önce bayrak demekti. Bunları 12 Eylül yönetimi katletti. ' dedi.

Aydemir'den Milli Vicdan Vurgusu

12 Eylül ve o sürecin destekçilerine sert tepki veren Milletvekili Aydemir, 'Ve bugün siyasi düzlemde 12 Eylül'e o gün destek verenlerin de siyaset yaptıklarını görüyoruz. 12 Eylül öylesine bir musibetti ki bu ülkenin başına gelen, özellikle 80 sonrası terörist yapının arkasındaki unsur da 12 Eylüldür. Hapishanelerde insanlara zulmederek özellikle bunu yaparak PKK gibi bir illeti milletin başına musallat ettiler. ve onlarla beraber şerik durumda olanlar, 12 Eylül'ü arkadan destekleyenler bugün sureti haktan gözükerek AK Partiye suçlama yönlendiriyorlar. Tabi millet vicdan terazisine bunu koyuyor ve bunların hepsini 12 Eylül'ün yapıcıları kadar suçlu ilan ediyor, suçlu kabul ediyor.' diye konuştu.

Aydemir Sahadaki Gözlemlerini Paylaştı

Milletvekili Aydemir'in TBMM'deki Basın toplantısının diğer bir ana başlığı ekonomik gelişmeler üzerineydi. Erzurum'daki saha çalışmaları kaydında ekonomi çevrelerinin görüşlerini aldığını belirten Milletvekili Aydemir, 'Ticaret Odası başkanımızla, Esnaf Sanatkar Odası başkanımızla, bu kuruluşların yönetiminde yer alan arkadaşlarımıza istişare ettim. Ekonomik faaliyet veren üreticilerle, sanayicilerle, yatırımcı ve girişimcilerle görüştüm. Onlarla sahadan aldığım izlenimleri paylaştım. Onların değerlendirmelerini de aldım. Onların söyledikleri de vatandaşın, esnafın söyledikleriyle bire bir örtüşüyor. Şunu söylediler; 'fiyatların genel düzeydeki artışından dolayı bir şikayet konusu, ancak bunu herkes biliyor ki bunlar pandemi şartlarından kaynaklı gelişmeler, bunu herkes biliyor ki dışarıdan yönelen ekonomiye dönük yapay müdahalelerden kaynaklı. Bunu özellikle iş alemi olarak aşmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz.' İfadesine yer verdi.

'Hakkı teslim eden ekonomi çevrelerine minnettarız'

'Ekonomi çevrelerinin net tespit ve kaydı şudur: 'Ekonomik gelişmeler geçen yıla göre daha iyi; işlerimiz açılıyor, verilen desteklere minnettarız.' diyen Milletvekili Aydemir, 'Bir tespit daha yapıyorlar, Ticaret Odası başkanımız söyledi, 'bir önceki yıla kıyasla durumumuz gayet iyi işler açılıyor, daha iyi olacak Allahın izniyle, hükümetimizin verdiği desteklere minnettarız, müteşekkiriz. ' Ben de hem Erzurum Ticaret Odası Başkanımıza, hem de Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımıza hem bu sahada faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin tamamına teşekkür ediyorum. Hususen insanlarımıza teşekkür ediyorum. Gittiğim her yerde sahiplenici, kucaklayıcı, kuşatıcı hallerinden dolayı minnettarlığımızın altını çiziyorum.' dedi. - ERZURUM

Milletvekili Aydemir: 'Bir daha asla olmayacak!'

12 Eylül Darbesi, Milletvekili, Erzurum, Vatan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Aydemir: 'Bir daha asla olmayacak!' - Son Dakika


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