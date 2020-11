Milletvekili Aydemir: "Biz 'Allah razı olsun' duasına talibiz" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, 'Biz sadece ve sadece "Allah razı olsun." nidalarına talibiz, onun dışında asla siyasi bir beklentimiz yok ve zaten biz biliyoruz ki "Allah razı olsun." dendiğinde karşılığı müspet olarak Cenab-ı Hak tarafından inşa edilir. ' dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı etabı görüşmelerinde tespitlerini paylaştı, Erzurum ile ilgili beklenti ve taleplerini dile getirdi.

Milletvekili Aydemir, Erzurum Atatürk Çocuk Evlerinin mükemmel bir yatırım olduğunu, çocuklara sevgi ve şefkat temelli hizmet verdiğini belirterek, hizmet kompleksi içindeki spor sahasının yaz moduna göre yapıldığını, Erzurum'un mevsim şartlarıyla uyum göstermediğini belirterek, kapalı spor salonu yapımını talep etti. Sunumunda, AK Yaklaşımın samimiyetine vurguda bulunan Milletvekili Aydemir, Erzurumlu Halk Hikayecisi Behçet Mahir'in tespitini Komisyonla paylaşarak, 'Merhum Mahir, "Hulusunuz tamsa ağzınızın barı size derman olur." diyordu. Ne demek bu? Samimiyseniz size acı gelen bile derman olarak Cenab-ı Hak tarafından yansıtılır. Hakikat de budur ve bizim yaptıklarımız da o yüzden katlanarak insanların yüreğinde yer buluyor. ' dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının; Aile, İşçi, Kadın, Şehit ve Gazi gibi zirve kavramları temsil ve ifade ettiğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Her zaman söyledik ki biz hakkı dillendirenin yanında oluruz, hatta işini güzel yapana da teşekkür ederiz. Yani siyaseti bu zeminde yaparsak çok lezzet ifade eder. Kaldı ki bizim şu anda görüştüğümüz Bakanlık hepimizi, bütün bir toplumu ortak bir paydada buluşturacak yapıya sahip. En yüksek kavramları ifade eden bir Bakanlık; aile, işçi, kadın, şehit, gazi Bütün bu kavramlar zirve kavramlar, bayrak kavramlar. Dolayısıyla burada konuşurken mutlaka bir ölçü koymak lazım diye düşünüyoruz'. diye konuştu.

Muhalefet kesiminin Türkiye'nin en düşük sendikalaşma oranına sahip olduğu iddialarına cevap veren Milletvekili Aydemir, "OECD ülkeleri arasında Türkiye en düşük sendikalaşma oranına sahip" gibi bir cümle kurdu, oysa doğru değil bu. Evet, Türkiye'de sendikalaşma düşük ama en düşük değil, doğru verileri verelim, Fransa, Litvanya, Estonya gibi ülkelerde bizden daha düşük. Biz yüksek demiyoruz ama doğruyu konuşalım ve ben bunu söylediğim zaman, ya kafaları karıştırıyorsunuz dediğim zaman da bu sefer farklı bir tepki alıyorum, yapmayın bunu. ' dedi.

Covid-19 salgını sebebiyle işverene verilen destekler konusundaki muhalefet yaklaşımını paylaşmadıklarını belirten Milletvekili Aydemir, 'Efendim, çalışanlara değil de çalıştıranlara dönük bir yaklaşımınız var, müspet yaklaşımınız var oysa biz talebi artırmamız lazım, üretim çok da bir şey değil bu anlamda." Deniliyor. Oysa eğer istihdam zeminini oluşturmazsanız, o zemin sıhhatli olmazsa talep oluşturamazsınız. Yani işverene bu desteği vermezseniz sonuçta o da çalıştırdığı elemanın işine son verecek. Nasıl olacak bu? ' diye sordu. AK Parti iktidarları öncesinde Türkiye ekonomisinin IMF tekelinde bulunduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, Milletvekili Ekrem Çelebi'nin "Bizden önce burada komiserler cirit atıyordu, IMF komiserleri." Neredeyse aileden biri gibi tanıyorduk biz bunları. Her gün burada bizi sıygaya çekmeye geliyorlardı, verdikleri üç kuruşun hesabını soruyorlardı ve onlar nereye gidiyordu, nereye gidiyordu? Fakir fukaraya gitmiyordu.' sözlerini kaydederek, 'Şimdi, "Yardımlar lütuf değil." deniliyor. Kime demiş "lütuf" kim demiş? Bu millet her şeyin en alasını en güzelini hak ediyor ama bu bizimle beraber hayat buldu. ' ' kaydını düştü.

Sunumunda AK Yaklaşımı tarif eden Milletvekili Aydemir, ' Bakın, Erzurum'da bir özel isim vardı -Allah gani gani rahmet eylesin Behçet Mahir isimli; bir halk bilgesiydi, alaylıydı, eğitimi, tedrisi yoktu ama hakikaten öğretmeye dönük, çok konforlu bir zihin haritası vardı. Onun özel bir tespiti vardı, diyordu ki: "Hulusunuz tamsa ağzınızın barı size derman olur." Ne demek bu? Samimiyseniz size acı gelen bile derman olarak Cenab-ı Hak tarafından yansıtılır. Hakikat de budur ve bizim yaptıklarımız da o yüzden katlanarak insanların yüreğinde yer buluyor. ' dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi tespitini paylaşan Milletvekili Aydemir, AK Parti hizmet felsefe ve siyasetine yönelik olarak; 'bir tespit var, bu tespiti çok yüksek bir isim yapıyor: "Sabrı belki küçük bir karıncanın mücadelesinden öğreneceksiniz. Vefayı uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızın size sarılışından öğreneceksiniz. Açlığı sokaktaki bir yoksulun ekmeği tutuşundan öğreneceksiniz . Emeği güneşin altında çalışan bir işçinin alın terinden öğreneceksiniz. Vatan sevgisini Suriyeli bir muhacir çocuğun gözlerinden öğreneceksiniz. Kahramanlığı Ömer Halisdemir gibi yiğitlerin cesaretinden öğreneceksiniz. Özveriyi, terör örgütünün kalleşçe şehit ettiği Aybüke Öğretmenin fedakarlığından öğreneceksiniz. Coşkuyu arkadaşlarınızla birlikte gittiğiniz bir

futbol maçında öğreneceksiniz. Hasreti annenizle bir süre ayrı kaldığınızda öğreneceksiniz." Kim diyor bunları? Bu eşsiz, bu latif ifadeler kimd en sadır oluyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri bunlar. Bu tespitler sadır oluyorsa bir zihinden oradan neşet edecek bütün icraatlar milleti kuşatır, insanlarımızın tamamına fayda sağlar. Bizde "öteki" diye bir kavram olmadı bugüne kadar. ' vurgusunda bulundu.

Milletvekili Aydemir, 'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bizim şeref levhamız bir bakanlık, yaptığı her icraatı milletin yüreğinde, gönlünde özel iz bırakıyor ve biz şuna yöneliyoruz arkadaşlar, aslında geçtiğimiz bütçede söylemiştim, bir daha hatırlatayım, bir daha söyleyeyim: Yani güzel olanı taklit güzel bir şeydir. Biz sadece ve sadece "Allah razı olsun." nidalarına talibiz, onun dışında asla siyasi bir beklentimiz yok ve zaten biz biliyoruz ki "Allah razı olsun." dendiğinde karşılığı müspet olarak Cenab -ı Hak tarafından inşa edilir ve öyle olduğu içindir ki on sekiz yıldır bu hareket iktidar, Allah'ın izniyle daha on sekiz yıllar da göreceksiniz; bu tahammülsüz haliniz daha devam edecek inşallah. ' dedi.

HDP Milletvekillerinin kadına şiddete tepkilerinin olmadığını belirten Milletvekili Aydemir, 'Ben bir şey daha söyleyeceğim, HDP'yle ilgili, söylemesem içime dert olacak, söylemesem yani nasıl olacak, sussam da gönül razı değil. Kadına şiddetten bahsediliyor değil mi? Bugün, HDP'li kadınlardan, kadına şiddete dönük çok fazla bir şey duymadım ben, özellikle çok bekledim. Sebebini ben biliyorum, sebebi, bu Mecliste açığa çıkmış bir hal var yani bir milletvekilinin, kendi milletvekillerinin kadına şiddeti tescil olundu, bundan dolayı. Tarzları bu, bunu yapmayacaksınız.' tepkisini verdi.

HDP, HAKKARİ'DE ŞEHİT EDİLEN İŞÇİLERDEN BAHSETTİ Mİ?

HDP'in işçi haklarını konuşurken Hakkari'de şehit edilen işçilerden bahsetmediğini aktaran Milletvekili Aydemir, ' Bir başkası, işçiden bahsediliyor değil mi? Burada işçilerden, işçilerin haklarından bahsediliyor. Allah rızası için şu konuşmacılardan biri, daha dün Hakkari'de şehit edilen işçilerden bahsetti mi, en ufak bir konuşma yapan oldu mu? Samimiyet, samimiyet, kalbi olmak, yoktur böyle bir şey. Sadece laf, sadece laf. ' diye konuştu.

Milletvekili aydemir, HDP'e tepki vererek, "Kürt" diyorlar, Kürt'le uzaktan yakından ilgileri yok. Kürt'e kan ve gözyaşını yansıtır bunlar, başka hiçbir şey değil. Böyle ezbere, meydan boş, üfürürüm ben, savrulur gider; böyle yok. Bak, burada işçilerin hakkından bahsediyoruz. O işçi hakkından bahseden herkes benim için baş tacıdır ama dün şehit edilen işçileri neyi dile getirmiyoruz ya? İmansız bir örgüt, PKK, bölücü vatan hainleri, şehit edilenler Kürt üstelik, Kürt; hani Kürt'sünüz, hani Kürt'ün hakkını savunuyorsunuz. Yok böyle bir şey, burada yapılanların tamamı mugalata, tamamı tribünlere yönelik gönderme yapmak; samimi olacağız. Kürt kardeşlerimin hakkını biz savunuruz, biz, milletçe. "Kürt illeri" kavramı, ne Kürt illeri kardeşim ya, bu ne demek ya, bu nasıl bir laftır ya! "Kürt illeri" bütünüyle reddediyorum, böyle bir şey yok. Oralarda şehitlerimiz var, oralarda gazilerimiz var. ' kaydını düştü.

Milletvekili Aydemir, sunumunun son bölümünde, MHP tarafından kaydedilen tespiti paylaşarak, 'MHP'li kardeşlerim altını çizdiler, ben de ona vurgu yapmak istiyorum: Bazı gazilerimiz var ki vücutlarında şarapnel taşıyorlar ama bu tarifin içerisine girmediği için şu anda "gazi" unvanı alamıyorlar. Bunların birçoğu sadece o şerefli unvanı taşımak için bir beklenti içindeler; ben de bunu özellikle destek mahiyetli söylüyorum. ' dedi. - ERZURUM