Milletvekili Aydemir'den Bölge Müdürü Yavuz'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Erzurum Milletvekili, AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Türkiye- Türkmenistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Aydemir, AK Parti Yakutiye İlçe Başakı Recep Aydın, Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, Tanıtım ve Medya Başkanı Dinçer Yavuz ile birlikte, DSİ 8. Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Oğuzhan Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Bölge Müdürü Yavuz'a hayırlı olsun dilekleriyle yeni görevinde başarılar dileyen İbrahim Aydemir, bölgede yatırımları devam eden çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Yavuz'dan bilgi alarak, çalışmaların bir an önce faydaya dönüşmesi talebinde bulundu.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'da yapılan ziyaretten dolayı teşekkür etti. - ERZURUM