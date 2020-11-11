Milletvekili Aydemir'den Erzurum Adli Kampüs talebi - Son Dakika

Milletvekili Aydemir'den Erzurum Adli Kampüs talebi

11.11.2020 12:53
Milletvekili Aydemir'den Erzurum Adli Kampüs talebi, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Adalet Bakanlığı görüşmelerinde Erzurum'u gündeme taşıyarak, ilde Adli Kampüs kurulmasını talep etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Adalet Bakanlığı görüşmelerinde Erzurum'u gündeme taşıyarak, ilde Adli Kampüs kurulmasını talep etti. Aydemir, Adalet Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde HDP'nin "Siyasi Soykırım" söylemine, PKK'nın Ağrı'da ağaca bağlayıp katlettiği AK Parti müşahidi ve Diyarbakır Analarıyla cevap verdi.

Aydemir'den HDP'e Tepki

Milletvekili Aydemir HDP Milletvekillerinin 'Siyasi Soykırım' söylemlerine sert tepki vererek, 'Siyasi Soykırım, 2 yıldır kaçırılmış evlatlarının yolunu bekleyen Diyarbakır analarının ıstırabını, acısını görmemek, onları gözyaşlarına mahkum kılmaktır, bigane kalmaktır. Karda kışta evlatlarının derdine düşmüşler. Adalet bunlar için aranır. ' dedi.

'Adalet mülkü ayakta tutan güç'

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, 'Adalet mülkü ayakta tutan güç. AK Parti'yi ifade eden esaslı bir kavram. Biz diyoruz ki: Bir saatlik adaletle hükmetmek, yetmiş yıllık nafile ibadetten nafidir. Böylesine bir anlayışı hayata yansıtmış isek buradan lezzet çıkar, buradan bereket çıkar ve öyle de olmuştur. On sekiz yıldır yaptıklarımız bu alanda hakikaten zirveyi, dorukları ifade ediyor ve minnettarlıklar bize yöneliyor. ' dedi.

Aydemir'den Yabancı Menşeyli Güven Endeksi Verilerine Tepki

Adalet Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Milletvekili Aydemir, yabancı menşeyli adalette güven endeksi verilerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, 'Bazı Milletvekili arkadaşlarımız birtakım ecnebi kanallarını önümüze koyarak "Adalete güven endeksi şudur, budur." gibi tespitler yapıyorlar. Doğru değil bunlar. Kerameti kendinden menkul, bilinmeyen, tanınmayan, adına işte hukuk kavramını yerleştirip sonra sözüm ona dünyayı düzene koymaya çalışan yapılardan neşet eden ifadeler. ' kaydını düştü.

Aydemir, DABKON Verilerini Paylaştı

Sunumunda Doğu Anadolu Basın Konseyi (DABKON) tarafından gerçekleştirilen Adalete Güven Endeksi ve Memnuniyet araştırma sonuçlarını paylaşan Milletvekili Aydemir, 'Oysa arkadaşlar, ben size sahici bir endeksten bahsedeceğim. Bakınız, Doğu Anadolu Basın Konseyi (DABKON) bu alanda bir çalışma yapmış, bizi ifade eden yerli ve milli bir yapı. Onlar çok sayıda kalemde ifade ediyor ama ben 2 kalemi burada sizin dikkatinize sunacağım. Deniyor ki: Cumhurbaşkanına güven oranı nedir? Yapılmış araştırma yüzde 68. Peki, yargıya güven nedir? Yüzde 56. ' dedi.

'Ak Parti her alanda reformların ifadesi'

Milletvekili Aydemir konuşmasında, 'Biz, AK Parti olarak her alanda reformları ifade ettik ve bununla temayüz, tebarüz etmiş bir yapıyız. Bununla şu anda bütün dünya zemininde saygı uyandırmışız. Burada, siz hakikatleri ters yüz ederek birtakım notlar düşerseniz bunun kıymet-i harbiyesi olmaz. ' vurgusunda bulundu.

'Adaleti Diyarbakır anaları için arayın'

HDP' milletvekillerinin 'Siyasi Soykırım' söylemlerine çok sert tepki veren Milletvekili Aydemir, 'Şimdi, bakın, bir siyasi parti - kavramlar üzerinden konuşuyorlar- özellikle HDP'li milletvekilleri için söyleyeceğim "siyasi soykırım", bu kavramları özel olarak inşa ediyorlar ve onun üzerine de yürüyorlar, çok profesyonel yapıyorlar bu işi "siyasi soykırım". Siyasi soykırım ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın, şu resme bakın, şu garibanlara bakın. Bir köyde bakkallık yapan bu vatanın esaslı bir evladı; siyasi soykırımın resmi budur. Siyasi soykırım nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Diyarbakır'daki o mazlum, masum analarımız -bizim canlarımız- onlara bigane kalmaktır siyasi soykırım. Bir Allah kulu -ben dikkat ediyorum ve hayret ediyorum- hak teslimi babında, hiç olmazsa şu Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken birimiz de çıkıp şuna bir vurgu yapalım: Bakın, oradaki insanlar iki yıla doğru gidiyor. Nedir bu feveranları? Niye bunlar çıkmışlar soğukta, karda kışta evlatlarının derdine düşmüşler? Adalet bunlar için aranır arkadaşlar, böyle bakalım. ' diye konuştu.

Ülke Dışından Türkiye'ye Yöneltilen Saldırılar

Türkiye dışından ülkeye yönelen adaletsiz bir tarz olduğunu, buna müşterek bir tepki verilmesi gerektiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, 'Dışardan bize yönelen adaletsiz bir tarz var ve buna bir tane itiraz gelmiyor. Nedir bu: İşte, Gence'de -bizatihi gittim, gördüm- bigünah onlarca sivilimiz katledildi, o adaletin sözüm ona sözcüsü diye burada dillendirilen ülkelerden bir tanesinden ses çıkmadı ve siz milleti ifade eden, Türk milletini tarif eden buradaki insanlar, buna dönük bir defa bile itiraz etmediniz "Bunların olamaması gerekir." demediniz. Yani adalet inşa edilecekse arkadaşlar, içeride adaleti arıyor isek dışarıya da yöneleceğiz ve bize Türk milletine karşı hususi bir yönelme var, bunu hepimiz görüyoruz burada bayrak isim olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızı görüyorlar. ' kaydına yer verdi.

'Cumhurbaşkanımız adaleti tarif eden bir simadır'

Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmaya yönelik bir tutum ve söylemi bulunduğu, bunun haksız bir yaklaşım olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, 'Bayrak isim Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük yıpratma girişimleri var ve burada bir başka kavramı koyuyorlar önümüze. Nedir? 'Saray kavramı. Biraz önce söyledim ya sözünüz hüküm ifade etsin istiyorsanız içini dolduracaksınız. Adaleti tarif eden esaslı bir isimdir Sayın Cumhurbaşkanımız. Allah'ın izniyle sadece ülkemizin içerisinde değil bütün dünyada mazlumlara dönük adalet arayışı onunla beraber neşvünema buldu, elhamdülillah buna ne kadar şükretsek azdır. ' dedi.

"Sen de var, ben de var, onda hiçbir şey yok."

Konuşmasında, geçmişte, kendilerini sözde aydın diye etiketleyen bir grubun sureti haktan görünerek gerçekleri tersyüz ettiğine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, 'Sahici olan ne biliyor musunuz? Sahici olan şudur: O dönemde "Aydın." diye etiketleyip kendilerini, onlar daha gadre uğrasın diye mektup yazma hadisesidir. Öyleyse arkadaşlar, lütfen hepimiz hakkı, adaleti üstün tutma bağlamında ve dahası genlerinde adaleti mütebariz hale getirmiş bir milleti tarif eden, temsil eden insanlar olarak bu neviden duruşlara itiraz edelim. Yani, sureti haktan gözükenlere. Bizim Erzurum'da öyle derler "Sen de var, ben de var, onda hiçbir şey yok." Yahu arkadaş bu işler sizin başınızın altından çıktı. Bir adaletsizlik varsa sizin numaralarınızla insanlar öğrendiler bunları, FETÖ'cüleri özellikle kayıt düşüyorum ve imansızlık varsa, vicdansızlık varsa, insan düşmanlığı varsa, kadın düşmanlığı varsa, çocuk düşmanlığı varsa PKK'dan neşet ediyor bütün bunlar. Öyleyse, hakikatleri konuşacağız

arkadaşlar. ' diye konuştu.

Aydemir'den Adli Kampüs Talebi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e Erzurum'da Adli kampüs kurulması talebini yönelten Milletvekili Aydemir, 'Hayatının tamamını Erzurum'da geçirmiş birisi olarak söylüyorum. Erzurum'da adliye mahkemelerini, o zeminleri çok eskiden beri takip etmiş, hem gazeteci hem iş adamı olarak bilen birisiyim. Oralara yöneldiğinizde hep metruk hep böyle hoşunuza gitmeyen manzaralarla muhatap olurdunuz. Bizimle beraber oralar hakikaten adaleti ifade edecek lezzete, güzelliği sahip oldu ama değerli Bakanım, sizden bir istirhamımız var, bu yetmiyor. Mesela, bizim Erzurum'da sizden hususen talebimiz şu: Bir adli kampüs istiyoruz. Bizim elimizde de arsamız var. Çok sayıda böyle güzel binalarımız var ama birbirinden bağımsız, kopuk. Buna dönük, özellikle. Tabii ki bütçe imkanlarınız bağlamında. Özellikle sizden böyle bir istirhamımız var, Erzurum'un buna ihtiyacı var değerli Bakanım. Siz de olanı tabii ki, olması gerekeni takdir edersiniz. Ben bütçemizin bütün milletimize, vatanımıza, ülkemize hayır, uğur getireceğini biliyorum ve adalet neşet edecektir her zaman olduğu gibi.' dedi.

Aydemir'den Azerbaycan Kutlaması

Milletvekili Aydemir konuşmasının son bölümünde, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Zaferini kutlayarak, 'Azerbaycan canımız, yüreğimiz ve zaferi bizim zaferimiz, milletimizin zaferi. Onları da buradan canı yürekten tebrik ediyorum, kutluyorum. ' mesajını verdi. - ERZURUM

Milletvekili Aydemir'den Erzurum Adli Kampüs talebi
Milletvekili Aydemir'den Erzurum Adli Kampüs talebi
Milletvekili Aydemir'den Erzurum Adli Kampüs talebi
Milletvekili Aydemir'den Erzurum Adli Kampüs talebi

Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Kampüs, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Aydemir'den Erzurum Adli Kampüs talebi - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinden sonra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar         
12:46
Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi         
11:59
Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde         
11:47
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu         
11:23
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi         
09:55
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek         
23:55
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 13:04:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Aydemir'den Erzurum Adli Kampüs talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei