Milletvekili Aydemir'den haksızlığa dadaşça tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir
tarafından TBMM'de gündeme getirilen 'Bu sezon Spor Toto Süper Lig'in 21 takımla oynanması' talebi Erzurumspor
, Bursaspor
ve Akhisarspor taraftarları tarafından yoğun kabul ve destekle karşılandı.
Milletvekili Aydemir'in gerek hakem ve gerekse VAR hatalarını 3'üncü kez başkentte ve TBMM'de gündeme taşınmasının ilk ve mavi beyazlı takıma sahip çıkılması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden taraftarlar, Aydemir'e teşekkür ederek, meselenin sonuna kadar takip edilmesi, seçimli TFF
Genel Kurulunda da gündeme taşınmasını istediler.
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir 7 kasım 2018'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu görüşmelerinde Erzurumspor'a yapılan haksızlıkları TBMM'ye taşımış, "Haksızlığa isyan ediyorum' diyen Milletvekili Aydemir, Komisyon üyelerine hitap ederek, "Ben Erzurumspor için yapılan haksızlıkları -açıkça söylüyorum, altını çiziyorum- burada kayda geçmek istiyorum.' demiş, açıklama TFF ve bağlı kurum MHK'da geniş yankı bulmuştu.
Aydemir: "Haksızlığa isyan ediyorum' demişti"
Aydemir, Erzurumspor maçlarında mavi beyazlı ekip aleyhine verilen haksız hakem kararlarını dile getirmiş, o dönemde takımın 4 puanının elinden alındığını ifade ederek, 'Üç yılda 3. Lig'den Süper Lig'e çıkmış çok başarılı bir takımımız var. Herkesin şapka çıkardığı hakikaten dünya ölçeğinde başarıyı elde etmiş bir takım. Bu dönem Süper Lig'de oynarken -böyle bir amatör ruhla, bir büyük gayret koyarak çalışan bir takımımız var, yöneticilerimiz hakeza öyle- iki maçta göz göre göre 4 puanımızı gasbettiler. Kim gasp etti? Hakemler" diye konuştu.
Milletvekili Aydemir önceki gün TBMM'de yaptığı basın toplantısında da Erzurumspor'un küme düşmediği, küme düşürüldüğü gerçeğinin altını çizmiş, bu yıl uygulamaya sokulan VAR sisteminin hatalar zinciri oluşturduğunu vurgulayarak, bu sezon küme düşme uygulamasının kaldırılmasını talep etmişti.
Aydemir, "Bu yıl Süper Lig'in 21 takımlı oynanması gerektiğini belirten Aydemir, "Herkes yeniden düşünmeli. Bu dönem düşme hadisesinin kaldırılması lazım. Liglerimizin 21 takımlı oynanması lazım. Avrupa
'da önde gelen liglerde 20 takımla oynuyorlar. Önümüzdeki sezon 21 takım olur her hafta takımın birisi bay çeker. Sonraki yıl ise 20 takımlı devam eder. Bu haksız bir talep değildir bu bizim haklı talebimizdir" dedi.
Milletvekili Aydemir, 1 Haziranda yapılacak olan TFF Genel Kurulu öncesinde başkan adayları Nihat Özdemir
, Bülent Gürkut, Durmuş Ali
İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı
ile görüşeceklerini, başkan adaylarından seçilmeleri halinde Süper Ligin bu sezon 21 takımla oynanması talebini dillendirerek, adaylardan da destek isteyeceklerini açıkladı. - ERZURUM