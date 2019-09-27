Son Dakika Haberleri: Milletvekili Aydemir'den İl Sağlık Müdürü Bedir'e ziyaret
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Milletvekili Aydemir'den İl Sağlık Müdürü Bedir'e ziyaret

2 saat önce

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum İl Sağlık Müdürlü Gürsel Bedir'i ziyaret etti.

Milletvekili Aydemir'den İl Sağlık Müdürü Bedir'e ziyaret, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum İl Sağlık Müdürlü Gürsel Bedir'i ziyaret etti.

Milletvekili Aydemir, bir süre önce İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Bedir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bedir ile bir süre görüşen Aydemir, Bedir'e yeni görevinde başarılar dileyerek, "Erzurum milletvekili olarak, şehrimize ve halkımıza dönük hayırlı, faydalı, her çalışmanızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Üstlendiğiniz görevin ağırlığının ve zorluğunun bilincinde olan birisi olarak, çalışmalarınızda oluşabilecek her türlü sıkıntı ve zorlukları kolaylaştırmak adına üzerimize düşecek her vazifede yanınızda olacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Dr. Bedir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aydemir'e yapımı devam eden Erzurum Şehir Hastanesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Erzurum Şehir Hastanesinin yakında hizmete gireceğini ifade eden Bedir, "Şehir Hastanemizi çok yakında bitiriyoruz. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tadilatla ek kat çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şehir Hastanemizin bitmesiyle Palandöken Devlet Hastanemiz, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi, ve Kadın Doğum ile Nihat Kitapçı Göğüs Hastalıkları Hastanelerimizi buraya taşıyarak, Erzurum'a ve bölge illerine sağlık alanında en güzel hizmetleri sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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