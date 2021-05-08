Milletvekili Aydemir'den İsrail'e sert tepki - Son Dakika

Milletvekili Aydemir'den İsrail'e sert tepki

08.05.2021 09:25
Milletvekili Aydemir'den İsrail'e sert tepki, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yaptığı zulmü, Saff Suresindeki ilahi hükümle karşılıyor; 'İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler; ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak!

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yaptığı zulmü, Saff Suresindeki ilahi hükümle karşılıyor; 'İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler; ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak!' hakikatine imanla zalimleri telin ediyoruz. ' dedi.

Batıl Zail Olacaktır

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'İsra Suresindeki 'De ki: "Hak geldi batıl yıkılıp gitti! Zaten batıl yıkılmaya mahkümdur.' İlahi müjdesini tüm inananlarla paylaşıyor, İslam Coğrafyasındaki gözyaşı ve akan kanların durması, islam'ın emreylediği barış ve huzurun hakim olması müşterek niyazımız; küresel adalet ve vicdanın uyanarak Hakk'a odaklanması ortak duamız; birlik, beraberlik ve kardeşlik yegane safımızdır.' Paylaşımında bulundu

Yüce Milletimiz Küresel Vicdanın Uyanışına Öncü Olacaktır

Milletvekili Aydemir, 'Gönül dili bir, kıblesi aynı, kırmızı çizgileri tek, amacı yalnızca Hak ve ona vuslat; 21'inci asra mühür vuran durumu, bilgi çağında tek hakikatin tevhid ve vahdet olduğuna iman etmiş yüce milletimiz, küresel boyutta vicdani uyanışın bayraktarı olmayı sürdürecek; birlik ve dirlik coğrafyası Anadolumuzdan yükselen hakkta müttefik olma çağrısı insanlığın kurtuluş reçetesi olacaktır. ' mesajını verdi

Şühedayı Rahmetle Anıyoruz

Milletvekili Aydemir, "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi/Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi/Ta ki, yükselen ezanlarla müeyyed namın/ Galib et, çünkü bu son ordusudur İslamın' diyen Yahya Kemal'in niyazını paylaşıyor, tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet kararlılığıyla zulüm coğrafyalarına adalet taşıyan güvenlik güçleri ve ordumuzun daim muzaffer olması niyazıyla, mukaddesatı için can verme zırrına eren şühedamızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. ' dedi

Cihan Yıkılsa Emin Ol Bu Cephe Sarsılmaz

Milletvekili Aydemir, 'Müslümanlara karşı işlenen katliam ve saldırılara karşı, Milli Şairimiz Akifimizin; 'Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa/Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa/Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar/Taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa/Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;/Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz! ' vurgusunu paylaşıyor; Zümer Suresindeki, 'De ki: "Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir." İlahi hükme yüreğimizi adıyoruz. Batıl mutlak zail olacaktır. Milletçe imanımız budur.' dedi.

Tebrik

Milletvekili Aydemir, 'İslam Aleminin Kadir Gecesi coşku, neşve ve heyecanını paylaşıyor, bu mübarek zaman dilimine eriştiğimiz için Rabbimize hamd ve şükrediyor; üzerimize bir afet gibi çöken covit19 musibetinin defi ve sona ermesi niyazıyla tüm kardeşlerimizin Kadir Gecesini tebrik ediyoruz. ' niyazında bulundu. - ERZURUM

Milletvekili Aydemir'den İsrail'e sert tepki

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Aydemir'den İsrail'e sert tepki - Son Dakika


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