Milletvekili Aydemir'den Mahallebaşı buluşması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Aydemir'den Mahallebaşı buluşması - Son Dakika

Milletvekili Aydemir'den Mahallebaşı buluşması

7 saat önce

ERZURUM (İHA) AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, hafta sonu Erzurum etabı çalışmaları kapsamında Mahallebaşı esnaf ve eşrafıyla buluştu.

Milletvekili Aydemir'den Mahallebaşı buluşması, System.String[]

ERZURUM (İHA) AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, hafta sonu Erzurum etabı çalışmaları kapsamında Mahallebaşı esnaf ve eşrafıyla buluştu. Semt garajında yer alan işletmeleri ziyaret eden Milletvekili Aydemir esnafın taleplerini dinledi, beklentilerini kaydetti.


Mahallebaşı'nda Karayazı eşrafıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir TBMM çalışmaları hakkında bilgi verdi, 2020 yılı programı kaydında ilçede gerçekleştirilmesi planlanan yatırım ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bilinen adıyla Tosya semtinden Mahallebaşı'na kadar esnafı ziyaret ettiklerini belirten Milletvekili Aydemir, esnafa bereket diledi.


Semt garajındaki kahvehaneleri ziyaret eden Milletvekili Aydemir, "Semt garajı muhitimizdeki kahvehane ziyaretleri hemşehrilerimizden hayata dair sahici tespitlerini alma imkanı da sundu. Biz halkın irfanına teslim olmuş bir davanın mensubuyuz. Onların gerek siyaset ve gerekse ekonomiye dair görüş ve önerileri bizim çalışma rotamızın belirleyicisidir" dedi.


'2020 bereket getirecek'


Milletvekili Aydemir, "Lastik tamircisinden Veteriner Hekim'ine, zirai ürünler satıcısından TV onarımcısına hemşehrilerimizle halleşmek, sohbet edip beklentilerini dinlemek yüreğimizi genişletiyor. Altını hep çizdik ki, 2020 ferahlatan ve kazanç kapılarını genişleten yıl olacak inşallah" değerlendirmesinde bulundu. - ERZURUM

İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Partili Mehmet Muş, Meclis'e sunulan yeni kanun teklifinin detaylarını anlattı
AK Parti Bursa İl Başkanı'nın "Kara listeni güncel tut" paylaşımı tartışma yarattı İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal'dan Meral Akşener'e sert eleştiri: Tam bir hayal kırıklığı Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:28:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Aydemir'den Mahallebaşı buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]