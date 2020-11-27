Milletvekili Aydemir'den Özgüneş'e sert tepki Açıklaması - Son Dakika

Milletvekili Aydemir'den Özgüneş'e sert tepki Açıklaması

27.11.2020 12:41
Milletvekili Aydemir'den Özgüneş'e sert tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi İçişleri Bakanlığı etabında söz alarak, Komisyonda da bulunan HDP Milletvekili Hasan Özgüneş'in Erzurum'a yönelik ifadelerini telin etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi İçişleri Bakanlığı etabında söz alarak, Komisyonda da bulunan HDP Milletvekili Hasan Özgüneş'in Erzurum'a yönelik ifadelerini telin etti. Aydemir Bölücü terör örgütünün en büyük zararı Kürtlere verdiğinin altını çizdi.

'Lanetliyorum'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Mustafa Kemal Atatürk Kürdistan vilayetlerinde Erzurum ve Sivas'ta kongre yapmıştır." sözlerine sert tepki vererek, 'Seni kınıyorum, seni lanetliyorum, Erzurumlular adına lanetliyorum' dedi.

Aydemir'den Özgüneş'e' Seni Erzurumlular adına lanetliyorum'

HDP Milletvekili Özgüneş'in de bulunduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, tepkilerini aktaran Milletvekili Aydemir, Özgüneş'in Erzurum'a iftira attığını kaydederek, 'Erzurum'da kürt kardeşlerimizle asla ayrımız, gayrımız yok. Erzurum tarihte hep Türk kentiydi, ilanihaye öyle olacak. Senin zihnin lekelenmiş, senin zihnin bölücülükle dizayn edilmiş. Seni kınıyorum, seni lanetliyorum, Erzurumlular adına lanetliyorum. Sen bölücüsün, sen bölücüsün.' İfadesini kullandı.

'Erzurum 1071'den önce de Türk yurduydu'

Erzurum'un 1071'den önce de Türk Yurdu olduğu, 1048 Pasinler Zaferiyle Türk Mührünün ebediyen vurulduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, '18 Eylül 1048 tarihi, Türk milleti için çok zirve tarihlerden birisidir, 18 Eylül 1048 tarihi. Pasinler Zaferi'nin gerçekleştiği tarih. Bizans'a karşı ilk galibiyetimizi aldığımız, Anadolu'da Bizans'ı alt ettiğimiz ilk zafer. Biz orada İbrahim Yenal komutasında daha önce bu topraklarda var olduğumuzu gösterdik ve Malazgirt'ten yirmi üç sene önce biz bu zaferi elde etmişiz. Milletçe bu topraklarda 1071'den çok önce vardık biz elhamdülillah, onun belgesidir 1048. ' vurgusunu yaptı.

'Erzurum Tarihte Hep Türk Kentiydi, İlanihaye Öyle olacak'

Milletvekili Aydemir, 'Bir nadan, bir millet cahili, bir tarih bilmez, dün Meclis Genel Kurulunda dadaşların ayranını kabartacak bir edepsizlik yapıyor. ve Erzurum için Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresiyle ilgili sözüm ona kayıt düşüyor. Nadanın önde gideni, dünya cahili diyor ki: "Efendim, Mustafa Kemal, Erzurum'da ve Sivas'ta." diyor "Kürdistan "Kürdistan vilayetlerinde Erzurum ve Sivas'ta kongre yapmıştır." diyor. ve bu adam Tarih öğretmeni. Yazık ya yazık! Bu kadar mı nadanlık? Bak, Erzurum tarihte hep Türk kentiydi, ilanihaye öyle olacak. Orada Kürt kardeşlerimizle asla ayrımız gayrımız yok. Senin zihnin lekelenmiş, senin zihnin bölücülükle dizayn edilmiş. Seni kınıyorum, seni lanetliyorum, Erzurumlular adına lanetliyorum. Sen bölücüsün' diye konuştu.

Aydemir'den 7 Haziran Hatırlatması

Bir HDP Milletvekilinin çözüm sürecine yönelik övgülerini eleştiren Milletvekili Aydemir, 'Çözüm sürecine bir güzelleme yaptınız. Size ben bir hadise anlatayım: Dün Dışişleri Bakanlığı bütçesinde Hişyar Bey gelmişti. Erzurum'da, ben 4'üncü sıra milletvekili adayıydım, onun amcasının oğlu da 5'inci sıra milletvekili adayıydı. Erzurum'da o dönem adaydık, 7 Haziranda. O çocuk Kürt, Şeyh Sait'in öz be öz torunu. Ona o dönemde propaganda imkanı tanımadılar.' dedi.

Çözüm Sürecinde Yaşanan Olaylar

O dönemde Süleyman Soylu'nun AK Parti, teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, Sayın Değerli Bakanım, hatırlayacaksınız, Karayazı İlçe Başkanımızı. Çözüm sürecinde, bizim İlçe Başkanımızı aldı, götürdüler yarı beline kadar çukura soktular, arabasının içerisindeki Kur'an-ı Kerim'i, büyük Kur'an-ı Kerim'i aldılar, çocuğa ne işkenceler yaptılar, ben şahidiyim. Olayın birinci derecede aktörlerinden biriyim, şahidiyim. O çözüm süreci güzellemesi yapıyorlar ya, Erol Hocam bilmiyor tabii.' diye konuştu.

Aydemir'den HDPlilere: 'bunların yüreği de kapalıdır'

Komisyonda HDP Milletvekillerinin kendisine gösterdikleri tepkiye karşılık veren Milletvekili Aydemir, 'Bunların demokrasi anlayışı bu. Karşı tarafa asla tahammül etmezler, hakikatlere bunların yüreği de kulağı da kapalıdır. Kaldı ki bir şey daha söyleyeyim, Bakın, Çözüm sürecini anlatıyorum, çözüm sürecinde aday olduğumda yaşadıklarımı anlatıyorum, bundan niye rahatsız oluyorsunuz ya. ' dedi.

'Kürt kardeşlerimizi istismar ediyorlar'

Milletvekili Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında da konuştu. Kürt sorununu biz çözdük, bitirdik, elhamdülillah. Kürt sorunu neydi? Bakın, ben, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde konuşurken altını çizerek söyledim, Doğu Anadolu Bölgesi'nin bir milletvekiliyim ben. Bizim o bölgelere yapılan yollar 1'inci sınıf. Beş yıldızlı yollar yaptık ki bütün Türkiye sathına yapılmış yollardan daha fazlasını yaptık. Problemdi, hizmet gitmiyordu; şimdi hizmet gidiyor. İnsanların kendilerini ifade etmesinde sıkıntı vardı ama problem bitti, izale ettik gitti. Dolayısıyla böyle bir problem yok şu anda. Problem ne biliyor musunuz? Kimilerinin zihinlerine raptettiği, kendilerine yol bulabilme adına, siyasette, siyaset kulvarında yürüyebilme adına Kürt'ü payanda edebilme hareketi.' diye konuştu.

'Bunların kalpleri mühürlü'

Kürtlerin istismar edilmesine sessiz kalamayacaklarını, kardeşlik eksenine zarar vermek isteyenler karşısında sükut etmeyeceklerine vurgu yapan Milletvekili Aydemir, HDP'i kast ederek, 'Yani birinin Kürt kardeşlerim adına konuştuğunu duyduğum zaman zıvanadan çıkıyorum. Kimsiniz siz ya! Ben onların oylarıyla seçilmiş, buraya gelmişim, onların temsilcisi benim. Kürt değilim ama Kürt kardeşim var burada, onların içinden çıkmış. Ben bir şey söylüyorum Değerli Bakanım, ne dersek diyelim, elbette kalpler mühürlü oldu mu bunlar anlamazlar. ' dedi.

Aydemir Savcı Küçük Olayını Gündeme Taşıdı

Bölücü terör örgütünün çözüm sürecinde ve sonrasında Kürtlere yönelik olarak uyguladığı zulmü örneklerle aktaran Milletvekili Aydemir, 'Sadece ve sadece AK Parti'nin müşahidi olduğu için ağaca bağladılar, katlettiler garibimi; bir bakkal, köyde bir bakkal. Bakın, ben Erzurum'dan örnek vereyim: Bir yıl önce, Savcı Küçük diye bir belediye meclis üyemiz, Turnagöl diye köyümüz var Karayazı'da, oranın muhtarı, bir büyük vatansever, Kürt, esaslı bir Kürt kardeşim, adamı 60 küsur yaşında katlettiler bir yıl önce. Bu mudur Kürt adına hareket etmek? Fazla değil, bir-bir buçuk ay önce hatta bir buçuk ay olmadı, Hakkari'de yol yapan Kürt işçi kardeşlerimiz katledildi, zırnık sesleri çıkmadı. Bu mudur Kürt adına hareket etmek? Kürt kardeşlerime eğitim vermek, Kürt kardeşlerimin çocuklarını eğitmek adına giden öğretmen katlediliyor, asla ve kata bir kınama yok. Buna biz isyan etmeyip kim etsin ya! ' ifadeleriyle tepkisini seslendirdi. - ERZURUM

Milletvekili Aydemir'den Özgüneş'e sert tepki Açıklaması
Milletvekili Aydemir'den Özgüneş'e sert tepki Açıklaması
Milletvekili Aydemir'den Özgüneş'e sert tepki Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Erzurum, Kürt, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Aydemir'den Özgüneş'e sert tepki Açıklaması - Son Dakika


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